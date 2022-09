A Bellator 286-on Borics Ádám először száll harcba a Bellator pehelysúlyú bajnoki övéért, ahol az ellenfele Patricio "Pitbull" Freire lesz a kaliforniai Long Beachen megrendezésre kerülő ötmenetes főmérkőzésen.

„Nem helyezek extra nyomást magamra. Csak próbálom élvezni ezt az egészet” - mondta Borics az MMA Junkie-nak csütörtökön.

Látszólag nem zavarja a környezetváltozás, Boricsnak tetszik az esély, hogy megküzdhet a Bellator történetének egyik legkiemelkedőbb harcosa ellen. Freire eddigi karrierje során kétszer veszítette el a címét - de mindkétszer talpra állt. Bár Borics tiszteli "Pitbull"-t, úgy gondolja, hogy ő lesz a harmadik ember, aki megfosztja a tróntól a brazilt.

„Sokat változott. A karrierje elején más harcos volt, mint most. De én megértem. Én is nagyon más voltam öt évvel ezelőtt. Mindig jobbak leszünk. Azt hiszem, az idő nekem dolgozik, mert napról napra jobb vagyok. Pitbull már 35 éves, mindenki tudja, hogy a karrierje vége felé jár… Egy nagyszerű bunyós. Nagyon jó képességú, tisztelem őt. Nagyszerű bajnok volt, de most eljött az én időm.”

Ha úgy alkul, hogy Borics nyer, nem az lesz az elsődleges célja, hogy új autót vagy felesleges kiegészítőket vásároljon. Ehelyett Ádám továbbra is azt az örömöt várja, hogy hazavigye hazájába, Magyarországra az övet.

„Soha nem költeném a pénzemet valami szaros órára vagy ilyesmire. Nem vagyok az a fajta fickó. Egy kétezer fős faluból származom, szóval nagyon egyszerű srác vagyok. Segíteni fogok a családomnak. A bajnoki cím sokat jelent. Tényleg ezt akarom, az egész országért. Nagyon izgatottak, és én csak boldoggá akarom tenni őket… Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Minden újság, minden tévé rólam beszél most.”

Borítókép és fotók: BoricsÁdám/Facebook