Az RFA-val való kapcsolata után, mint ringspeaker és podcast műsorvezető, természetesen várható volt, hogy Boráros Gábor valahogyan csatlakozik a szlovák szervezethez harcos minőségben is.

Erre utalt a promóter Boris Marhansky is, aki nagyon titkolózott az egészről, hiszen az első OKTAGON Challenge győztesének ezekben a napokban jár le a szerződése a sárga-fekete szervezettel. Mindenki meglepetésére azonban Gábor egyelőre nem az RFA-hoz, hanem az orosz ACA szervezethez tart.

A Kadirov diktátor tulajdonában lévő orosz szervezettel való kapcsolat persze nem mindenkinek tetszik, ezért erős kritikák érkeztek, amire Boráros reagált is.

„Nincsenek szponzoraim, senki sem segít nekem. Egyedül vagyok, jelenleg senki sem támogat anyagilag. Az OKTAGON korábban küldött némi pénzt, de ez nem volt elég a költségeim fedezésére. Nehéz felkészülés lesz számomra, teljesen egyedül vagyok. Azonban, mint soha életemben, nem adom fel, és küzdeni fogok. Nem érdekel, mit mondanak rólam az emberek, kinek van rólam rossz véleménye, kinek jó. A semmiért támadnak. Meg akarnak bántani. De tudom, hogy nem mindenki rossz, és pontosan tudom, hogy ez hogyan működik. Ha valaki igazi rajongó, akkor is velem lesz, amikor nem mennek jól a dolgok. Soha nem szabad feladni, kitartónak kell lenni, és még akkor is harcolni fogok, amikor a dolgok nehezebbre fordulnak. A problémáimat magamnak kell megoldanom, ahogy korábban is tettem" - idézte Boráros szavait az MMA Fanatic.

Gábor tehát rögtön egy csomó érdekes információt elárult. Úgy tűnik, több olyan szponzor is elhagyta őt az utóbbi időben, akik korábban mellette voltak. Ráadásul a jelek szerint az OKTAGON-tól is kapott valamilyen támogatást, annak ellenére, hogy nem harcolt, ami csak azt mutatja, hogy Gábor nagyon különleges volt még mindig az a szervezet számára. Az útjaik azonban végül elválnak, és Borárosra nehéz út vár az orosz ACA-n keresztül, ahol jobbnál jobb harcosokkal találkozhat.

Borítókép: Boráros Gábor / Facebook