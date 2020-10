A Sport TV október 17-ról 18-ra virradóra idehaza példa nélküli menetelésbe kezd, ami az ökölvívó-közvetítéseket illeti. Ettől kezdve december elejéig minden hétvégén legalább egy profi gálát élőben közvetítenek. A tűzijáték minőségére jellemző, hogy a The Ring magazin súlycsoportoktól független világranglistájának első hat helyezettje közül öt látható lesz. Canelo Alvarez is csak azért nem, mert nincs lekötött mérkőzése.

A tűzijáték az ezen rangsorban második Vaszil Lomacsenko, valamint Teofimo López mérkőzésével kezdődik. A vasárnap hajnali négytől a Sport1-en látható gálán a WBO, a WBA (ezek Lomacsenko tulajdonában vannak jelenleg) és az IBF (Lópezé) könnyűsúlyú világbajnoki öve kerül terítékre Las Vegasban.

Egy héttel később az IBF interim váltósúlyú vb-övéért kiírt Szergej Lipinyec-Kudratillo Abdukahorov összecsapással fémjelzett esemény következik, hogy aztán október 31-én, illetve november 1-jén három remeknek ígérkező gála is képernyőre kerüljön. Először Nagy-Britanniából jön az Olekszandr Uszik-Dereck Chisora nehézsúlyú mérkőzés (Uszik speciel az erősorrend ötödik helyezettje), majd éjjel élőben lesz látható a p4p-rangsor harmadik helyezettje, az IBF és a WBA harmatsúlyú bajnoka, Inoue Naoja címvédésével, méghozzá Jason Moloney ellen. A bokszhétvégét a Gervonta Davis-Leo Santa Cruz (a WBA-nél előbbi könnyűsúlyban, utóbbi kiskönnyűsúlyban világbajnok) csata köré szervezett gálával zárják.

November 7-ről 8-ra virradóra Floridából lesz látható a WBC könnyűsúlyú világbajnoki címéért kiírt Devin Haney-Yuriorkis Gamboa összecsapás. Egy héttel később a szaklap által a világ negyedik legjobbjának tartott Terence Crawford következik, aki Las Vegasban Kell Brook ellen teszi kockára a WBO váltósúlyú övét. Újabb hét nap elteltével jön egy európai gála, méghozzá a brutális első meccset hozó Dillian Whyte-Alekszandr Povetkin nehézsúlyú találkozó visszavágója, amelyen Povetkin WBC-interim vb-öve lesz a tét. A hónapot egy-egy amerikai és európai rendezvény zárja, november 27-ról 28-ra virradóra a nagyközépsúlyú Daniel Jacobs-Gabriel Rosado csata köré épített gálát sugározza a Sport TV, majd november 28-án újabb nehézsúlyú ütközet jön: Joe Joyce és Daniel Dubois párharca a gazdátlan Európa-bajnoki övért.

