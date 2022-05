A 60 kilogrammban szereplő Veres Roland bronzérmet nyert a jereváni férfi ökölvívó Európa-bajnokságon, miután elveszítette elődöntőjét.

A 22 éves korábbi kick-box-világbajnok karrierje első boksz Eb-jén az örmény Karen Tonakanyan legyőzésével mutatkozott be, majd pénteken a dán Frederik Lundgaard Jensent verte kifejezetten jó teljesítménnyel. Veres első két mérkőzése sem volt könnyű, az viszont biztosra vehető volt, hogy a georgiai Artyus Gomtsyan sokkal komolyabb feladata elé állítja majd korábbi riválisainál.



A találkozón - a nemzetközi szövetség közvetítése alapján - Gomtsyan egy pillanatig sem finomkodott, és nekirontott ellenfelének, aki láthatóan sokáig nem tudta felvenni ritmusát, és rengeteg tiszta ütést kapott. A georgiai az első menetben végig rohamozott, s mivel a nála majd egy fejjel magasabb Veres feltartó ütései pontatlanok voltak, és elmozgásai sem mindig sikerültek, Gomtsyan egyértelmű fölényben volt, amit az egyhangú pontozás is mutatott.



A második szakasz első felében már kiegyenlítettebb volt a küzdelem, Veres Roland jobb-bal kombinációkkal igyekezett beleindítani a georgiai támadásaiba, és gyorsan közel lépni hozzá, hogy riválisa ne tudjon kibontakozni. A sok fogást, szabálytalanságot hozó periódus az utolsó percig döntetlennek tűnt, akkor viszont Gomtsyan ismét tudott egy-két komoly hátsókezes találatot bevinni, amivel ezt a menetet is a maga javára billentette.



A csata ekkorra eldőlni látszott, de Veres nem adta fel, és az utolsó három perc első két percében határozottan jobbnak tűnt az erejével már kissé spóroló ellenfelénél. A georgiai ugyanakkor a szakasz utolsó harmadában, amikor már Veres érezhetően fáradt, ismét többször megindult és megsorozta ellenfelét, akit végül egyhangú pontozással győzött le.



Veres vasárnapi veresége ellenére is bravúrosan szerepelt az örmény fővárosban, ahol a kontinensviadal első magyar érmét szerezte, egyúttal Csóka Nándor 2015-es bronza után ő lett az első magyar dobogós kontinensviadalon.



A jereváni viadal elődöntőiben még egy magyar, a 63,5 kilogrammban szereplő Kovács Richárd érdekelt, aki az esti programban csap össze a hazai közönség előtt szereplő Hofhannes Bacskovval.

Borítókép: Facebook.com/Magyar Ökölvívó Szövetség