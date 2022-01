Az új, pénzdíjas World Boxing Tour első versenye lesz a február 8-án kezdődő 66. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny Debrecenben, ahol 20 ország mintegy 200 versenyzője lép majd ringbe.

Az ezüst besorolású viadal pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján Kovács István, a nemzetközi szövetség (IBA) főtitkára elmondta, hogy a tornán 13 férfi és 12 női kategóriában rendeznek versenyeket, az összdíjazás pedig 100 ezer dollár lesz. Az olimpiai, illetve profi és amatőr világbajnok korábbi klasszis bokszoló hozzátette, örül annak, hogy az IBA-ban elfogadták az érveit, amikor a Bocskait méltatta és a viadal bekerülhetett a pénzdíjas, világranglistapontokat adó World Boxing Tourba, és annak is rögtön az első állomása lesz. A főtitkár kiemelte, hogy az idei egy tesztév a sorozat történetében, az IBA-nál folyamatosan figyelik majd a viadalokat, összegzik a tapasztalatokat, és ha szükség lesz rá, változtatnak, annak érdekében, hogy jövőre már a lehető legmagasabb színvonalú versenysorozatot rendezhessék meg. Mint fogalmazott, a cél, hogy az amatőr ökölvívás újra nézhető, követhető, élvezhető legyen. Elmondása szerint a főtitkári kinevezése óta eltelt egy évben nagyon komoly változások történtek az IBA-nál, és már az őszi, belgrádi világbajnokságon látható volt, hogy "ez már egészen más sportág, más történet", mint volt korábban hosszú évekig.

Umar Kremljov, az IBA elnöke a sajtótájékoztatón örömét fejezte ki, hogy Kovács István szülőhazájában lehet, a Bocskaival kapcsolatban pedig azt jegyezte meg, a szövetség célja, hogy minél több komoly tornát rendezzenek, olyanokat, mint a hajdúsági. A szervezet magyar főtitkárához hasonlóan jelezte, már több olyan problémát sikerült megoldaniuk, melyeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kér számon az IBA-n, de még csak az út elején tartanak. A változás egyik fontos eleme az új versenysorozat, s mint mondta, örül, hogy idén új viadalokat rendeznek és komolyabb pénzdíjakat tudnak felajánlani a versenyzőknek. Tóth Zsuzsanna, a magyar szövetség főtitkára arról beszélt, hogy a pandémia továbbra is okozott nehézségeket a Bocskai szervezésében, ezért csak húsz országból érkeznek küldöttségek, ugyanakkor a mezőny így is nagyon erős lesz, a komoly bokszhagyományokkal rendelkezők közül az angolok, a walesiek, a franciák, az ukránok és a fehéroroszok jönnek, illetve a brazil válogatott is indul. A dél-amerikai csapat tagjai már Magyarországon tartózkodnak, ezen a héten Győrben együtt készülnek a magyar válogatott bokszolóival.

A magyar sportvezető örömmel jelentette be, hogy a járvány ellenére a február 12-én záruló Bocskait az elmúlt évitől eltérően idén nézők előtt rendezik meg az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. Ugyanakkor a járványügyi előírásokat a lehető legszigorúbban betartják majd - hangsúlyozta. Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere megköszönte, hogy a Bocskai emlékverseny bekerült a World Boxing Tour sorozatba, amivel, mint mondta, sikerült előrelépniük, és a korábbiaknál is nagyobb presztízsűvé tenni az eseményt.

