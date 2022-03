Bánkuti Zsolt, a magyar szabadfogású válogatott szövetségi kapitánya bízik csapatában, és úgy véli, egy érmet minimum elvárhat a március végén kezdődő budapesti birkózó Európa-bajnokságon.

A szakvezető az M4 Sport Sporthíradójában kedden többek elmondta, bízik benne, hogy a hazai közönség, a miliő pozitívan hat majd versenyzőire és megdobja a teljesítményüket. Ugyanakkor szerinte nagy felelősség és óriási feladat is mindenki számára a hazai viadal, ugyanakkor reméli, az ismerős környezet pluszt ad majd birkózói teljesítményéhez.



"Gőzerővel készülünk. A fiúk nagyon motiváltak, én pedig nagyon bízom a csapatban, és bízom abban is, hogy a szakág eredménytelenségi sorozata a hazai Európa-bajnokságon fog megtörni" - jelentette ki a versenyzőként éppen a magyar fővárosban 2001-ben Európa-bajnoki címet nyert Bánkuti, utalva a szabadfogású birkózók utóbbi években mutatott visszafogott teljesítményére. A kapitány sokat remél a kontinensviadaltól.

"Én abszolút bizakodó vagyok. Az egy érem megszerzése a minimális célunk, bízom benne, hogy lesz több is."



A tréner azt is megemlítette, hogy más országokhoz hasonlóan a magyar csapatban is vannak honosított orosz versenyzők, Halidov Gamzatgadzsi (61 kg), Kuramagomedov Murad (74 kg), a már magyar színekben világbajnoki bronzérmes, olimpiai ötödik Muszukajev Iszmail (65 kg) és a közelmúltban érkezett, Eb-győztes Vlagyiszlav Bajcajev (97 kg). Bánkuti elmondta, hogy igyekeznek minél többet Magyarországon dolgozni velük, már csak azért is, mert a hazai szabadfogásúak rengeteget tudnak tőlük tanulni, a tapasztalt versenyzők komoly ingereket adnak a fiatal magyaroknak.



A szövetségi kapitány azt is elmondta, hogy legfrissebb információi szerint az ukrajnai háború miatt az orosz csapat nem vesz majd részt az Eb-n, és vélhetőleg az ukrán, valamint a fehérorosz sem. A honosított versenyzők indulásával ugyanakkor szerinte nem lesz probléma.



A háborús helyzet miatt ugyanakkor a múlt heti törökországi rangsorversenyre Muszukajev nem tudott elutazni, amit Bánkuti azért is sajnál, mert az lett volna a 65 kilós klasszis első igazán komoly megméretése a tokiói játékok óta. Ami viszont bizakodással töltheti el a kapitányt, az az, hogy a versenyen Ligeti Dániel bronzérmet nyert a nehézsúlyúak (125 kg) között.

