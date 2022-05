Bacskai Balázs egyhangú pontozással legyőzte az eddig veretlen holland Xavier Köhlent a budakalászi sportcsarnokban pénteken este rendezett gálán, és ezzel begyűjtötte a Nemzetközi Bokszszervezet (IBO) nagyváltósúlyú nemzetközi bajnoki címét.

Az amatőrök között Európa-bajnok, 34 éves magyar öklöző összességében kézben tartotta a tízmenetesre kiírt találkozót, de a rivális nem adta könnyen magát, szívósan harcolt. A záró gongot követően a pontozók kezébe került a döntés, és ők egyhangúlag Bacskait látták jobbnak, így a budapesti bokszoló a 15. profi mérkőzése után is hibátlan statisztikával rendelkezik, ráadásul begyűjtötte az eddig gazdátlan IBO-övet is.

Sikerült elérnünk Xavier Köhlent is, aki rendkívül elismerően beszélt Benjiről.

„Nagyon kemény küzdelem volt, de élveztem. Jó volt egy ilyen tapasztalt bokszoló ellen ringbe lépni, mint Balázs. Úgy éreztem, néhány menet szorosra sikeredett, sok kemény pofont kiosztottunk egymásnak. Nagyon jó munkát végzett. Felépítettünk egy védekezési stratégiát, amit véghez is vittem, de ez sajnos most kevés volt. Mindent beleadtam, és minden megpróbáltam még az utolsó két menetben is. Remélem egy élvezetes küzdelem volt az emberek számára, és bízok benne, hogy sikerült némi tiszteletet szereznem. Bacskai megérdemelte a győzelmet, egy fantasztikus mérkőzésen. Sok sikert kívánok neki a karrierjében.” – mondta Xavier.

