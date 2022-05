A WBA félnehézsúlyú bajnoka, Dmitrij Bivol ismeretlenből a világ egyik legtöbbet emlegetett bokszolójává vált.

„Mindig hittem a győzelmemben, bíztam abban, hogy nyerni tudok. Nem sok minden szólt mellettem, nem voltak nézők, akik támogattak volna, lehetetlen volt orosz zászlót kitűzni, nem tudtam orosz zenémre bevonulni, úgy léptem ringbe, mintha nem lennék bajnok. De ennek semmi köze magához a küzdelemhez” - mondta Bivol Igor Lazorinnak.

Van egy visszavágó záradék, de a visszavágó feltételeit nem rögzítették a szerződésben.

„Van egy záradék a szerződésben, amely szerint köteles vagyok visszavágót adni Alvareznek. Nem véglegesítettük előre a feltételeket, és ez jó, jelenleg nem is gondolok a jövőbeli tervekre. Canelo egy nagyon rendes ember. Rengeteget jótékonykodik, most is képeket írtunk alá erre a célra. Van családja, gyerekei, nagy bajnok. Több súlycsoportban is bajnok tudott lenni, én nem. Tisztelettel bánt velem, ahogy én is vele. Alvarez egy nagyszerű bokszoló, nekem is még el kell érnem a céljaim, más öveket is nyernem kell, talán más súlycsoportban. Bár nincs az az érzésem, hogy ez számomra olyan könnyű lenne… igen, jó bokszoló vagyok, remek tulajdonságokkal, kemény ellenfeleket tudok legyőzni. De nem tudok olyan könnyen ellenfeleket találni, mint Alvarez.”

