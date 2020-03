A leendő MMA-sztár, Valerie Loureda azt állítja, hogy rajta bizony tetőtől talpig minden természetes.



A floridai szépség, 2019-ben debütált a profik között a Bellator 216 küzdősportgálán és kevesebb, mint három perc alatt technikai KO-val nyert Colby Fletcher ellen.

Bellator MMA on Twitter @ValerieLouredaa with the hammer fists to cement her win tonight at #Bellator216. Main card is LIVE on @DAZN_USA https://t.co/nYWevM68WM & @SkySports Main Event . #BellatorWGP https://t.co/L3PcecW5CA

Valerie eddig két alkalommal lépett a ketrecbe a profik között és eddig még nem talált legyőzőre, ugyanis Fletcher után júniusban Larkyn Dasch ellen javította tovább a statisztikáját a Bellator 222 küzdősportgáláján. Jelenleg azonban egy ügyességi és extrémsport vetélkedőműsor kedvéért szünetelteti karrierjét.



(Kép: Bellator MMA)



(Kép: Bellator MMA)

A hibátlan mérleggel rendelkező harcos a közel múltban posztolt pár képet az edzőteremből. A fiatal sportoló fotóin kirajzolódnak a formás idomai, így természetesen jól látszódnak az edzés eredményei. Úgy tűnik a 21 éves tékvandó nagymester jól érzi magát a bőrében, legalábbis képei alá csupán annyit írt:



„Boldogabb és motiváltabb vagyok, mint valaha. Nagy változások történtek az életemben, de ez kifizetődő.”



Valerie Loureda on Twitter happier and more motivated than ever. Made big changes in my life and it's paying off



Az egyik Twitter-felhasználó azonban finoman beszólt az amazonnak az alakja miatt, ugyanis úgy vélte, hogy Loureda teste sebészeti úton lett megformálva: „Elképesztő micsoda figyelmet kap az ember, amikor implantátuma lesz."

FightFanatic on Twitter @valerielouredaa Amazing the attention people get when they get implants.



Loureda nem értett egyett a testét ért vádakkal, így jött is a válasz: „Nekem a természetesnél is természetesebb testem van.”

Valerie Loureda on Twitter @3_felonies LMAOOO. I have the most natural body a woman can have.

Az amerikai küzdősportoló meglehetősen népszerű a közösségi médiában, az Instagram-oldalán már több mint 200 ezer követője van. A ketrecharcos még csak 21 éves, de más területeken is bizonyított már, többek között modellként, színésznőként, illetve tékvandósként is megállja a helyét.

Ha eddig még nem tudta eldönteni, hogy Laureda testében van-e implantátum vagy sem, akkor vessen egy pillantást a dekoratív sportoló képeire.

Íme egy kis összeállítás:

