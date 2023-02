Mindkét magyar döntős, Szűcs Szabina és Virbán Gábor is kikapott, így egyaránt ezüstéremmel zárták a debreceni 67. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékversenyt.

A szombati zárónapon a férfi finálékat az 57 kilogrammos női aranymérkőzés vezette fel, melyben Szűcs Szabina volt érdekelt az angol Olivia Holmes ellen.

A csata elején gyorsan kirajzolódott a két bokszoló közötti stílusbeli különbség. Holmes ugyanis lábon sokat mozogva kontrákra rendezkedett be, a vecsési sportoló pedig kettős fedezék mögül igyekezett messziről indítva eredményes lenni. Az első menetben egyik fél sem kockáztatott sokat, az angol feltartó ütésekkel többször is talált, de Szűcs indításai is nem egyszer pontosak voltak, így kiegyenlítettnek mondható küzdelem zajlott a ringben, ám az angol többször talált.

A folytatásban Szűcs Szabina nagyobb erőket mozgósított, több kockázatot vállalt, de az angol remek érzékkel mozgott el és jó érzékkel előzte meg riválisát, így ekkor egyértelműen meggyőzőbb volt. A harmadik szakaszban Szűcs nagyot küzdött, végig ment előre, azonban Holmes kézben tartotta a mérkőzést, és végül egyhangú pontozással diadalmaskodott.

Két meccsel később, a nap negyedik fináléjában következett a férfi mezőny egyetlen magyar döntőse, az 54 kilogrammban érdekelt Virbán Gábor, aki az üzbég Ojbek Zsurajev ellen lépett ringbe.

Ifjabb Balzsay Károly tanítványa jó teljesítménnyel jutott fináléba, a csütörtöki elődöntőjét kifejezetten meggyőző boksszal nyerte meg, az ugyanakkor már az első percben egyértelművé vált, hogy Zsurajevvel nagyon nehéz dolga lesz.

A fordított alapállású üzbég már a kevés ütést hozó első menetben is jobbnak tűnt, a nála fél fejjel alacsonyabb Virbánt szép feltartó egyenesekkel állította meg. A BHSE öklözője ugyan bátran harcolt, de csak ritkán talált, kombinációkat pedig egyáltalán nem tudott ütni.

A második menetben már több volt a találat, Virbán is nem egyszer tisztán ütötte meg ellenfelét, ám Zsurajev volt a hatékonyabb, kiváló ütemű indításaival komoly gondot okozott ellenfelének.

Az utolsó három percben Virbán Gábornak kellett mennie előre, az üzbég ökölvívó azonban továbbra is uralta a meccset, ha kellett, szabálytalansággal törte meg ellenfele lendületét és végül 4-1-es pontozással megnyerte a találkozót.

"Szabina ma nem találta a megfelelő ütőtávot, ellenfele jobb volt. Gábor változó meneteket vívott, az első kifejezetten jó volt kiegyenlített küzdelemmel, a másodikban riválisa fölénybe került és a harmadikban sem tudta átvenni az irányítást. Sajnálom a döntőt, de mindketten szép győzelmeket arattak a versenyen, elégedett vagyok velük" - nyilatkozta az MTI-nek Bertók Róbert szövetségi kapitány. "Összességében azt kell, hogy mondjam, voltak olyan teljesítmények, melyekkel kifejezetten elégedett vagyok. Az olimpiai kvalifikáció szempontjából is voltak biztató produkciók, ilyen például Hámori Lucáé vagy Veres Rolandé, akik nem szereztek érmet, de jól bokszoltak."

A magyar csapat két ezüst-, és Bernáth Attila (51 kg), Akylov Pylyp (75 kg), Szeleczki Lilla (48 kg), Busa Gabriella (52 kg), Lakos Regina (70 kg), Boros Petra (81 kg), valamint Hoffmann Réka (+81 kg) révén hét bronzéremmel zárta az idei Bocskai emlékversenyt.