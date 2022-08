A Kiliti-Promotions székesfehérvári ökölvívó csapat ezúttal Hódmezővásárhelyen rendez profi ökölvívó eseményt. Egészen pontosan Szeptember 24-én lesz majd érdemes kilátogatni a Hódtói Sportcsarnokba. Az est fő eseménye a középsúlyú Berki Ferenc Junior mérkőzése lesz, aki visszavágási lehetőséget ad a georgiai Sandro Jajanidzének.

A Kiliti-Promotion a hazai profi ökölvívó életet hívatott eseménydúsabbá és minőségibbé tenni. Rendezvényeivel szerte az ország területét megcélozva szeptember 24-én Hódmezővásárhelyre látogat. Ez lesz a Kliti Ferenc által vezetett promóciós iroda harmadik profibox gálája. Az est főeseménye egy visszavágó lesz Berki Ferenc Jr. és Sandro Jajanidze között. A két ökölvívó 2019 áprilisában csapott össze a WBF nagyváltósúlyú interkontinentális övért. A három évvel ezelőtti ütközetet Berki nyerte, de volt olyan pontozóbíró, aki mindössze kettő ponttal látta jobbnak a magyar fiút. Berkiben és a grúz fiúban is tüske maradt az elmúlt csatát követően, így nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb lesz egy második meccs is. Ezúttal a Hódtói Sportcsarnok ad otthont majd az ütközetnek és egy súllyal feljebb, középsúlyban csapnak össze.

Az est további összecsapásain a helyi klub üdvöskéi is megmutatják magukat. Elsőként érdemes megemlíteni a nagyközépsúlyú Kovács Pált, aki már vívott profi mérkőzést a Kiliti-Promotion égisze alatt, de jelenleg is aktív tagja a nemzeti válogatottnak. Ezúttal rá is georgiai ellenfél vár a fiatal Goga Kevlishvili személyében. A georgiai bokszoló azonban profiként rutinosabb, a 18. összecsapását fogja megvívni Kovács ellen, aki mindössze két profi találkozón van túl.

Hódmezővásárhelyi részről láthatjuk még a szintén nagyközépsúlyú ukrán nemzetiségű Philip Akilovot, aki az első hivatalos meccsére készül egy bosnyák harcos ellen. Akilov már látható volt profi bemutató meccseken is és fantasztikus képességű ökölvívónak mutatkozott, aki előtt még nagy jövő áll. Ugyanez elmondható Balogh Márkról is, aki szintén bosnyák kihívott kapott és a helyi klubban készül a találkozóira. A fiatal Balogh könnyűsúlyban fog majd bokszolni és négy menetben.

A rendezvényre a jegyárusítás is megkezdődött. A www.cooltix.hu oldalon. ahol az early bird jegyek szeptember 1-ig lesznek kaphatóak.

Forrás és képek: Kiliti-Promotions/Perutek János