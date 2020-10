November 7-én kerül sor az idei második, összességében 6. Superfight Series-re a Madárfészek Akadémián. A Prémium Média & Sport Management által támogatott eseményen hazai harcosok csapnak össze muaythai és K1 szabályrendszerben.

A tavalyi kínai-magyar gála elsöprő sikere után a szervezők szerették volna megismételni az eseményt, a koronavírus azonban idén keresztülhúzta a számításukat. Többek között ennek tudható be, hogy a küzdelem hazai fightcard-dal, magyar profik körében zajlik. A verseny felkéréses, - így biztosak lehetünk benne, hogy a legnívósabb felhozatallal találkozhatunk.

A bemutató edzésen több ismert arc is kipróbálta a muaythai-t: a fitnesz világbajnok Katus Attila mellett az FTC korábbi labdarúgója, Keller József, a küzdősportokban már rutinosnak számító üzletember, Vajtó Lajos, valamint a színész Beleznay Endre is lehetőséget kapott a ringben, hogy megvillantsa a küzdősport tehetségét. A meghívottak vendégként a versenyen is jelen lesznek.

“Fantasztikusan éreztem magam, mert a profi edzőpartnerem, Bereczki Dominik elhitette velem, hogy jó vagyok ebben a sportágban. Azt a színvonalat várta tőlem, amit még éppen képes voltam teljesíteni! ” - számolt be róla Katus Attila az edzés után. Az aerobik szakedzőt némiképp korlátozta 7 hetes bokasérülése, ezért különösen odafigyelt, hogy ne terhelje ezt a testrészét.

“A tornasportban is vannak koordinációs gyakorlatok, sok a különbség és a hasonlóság is a muaythai-jal. Itt is folyton tudatában kell lennem, a kezem, lábam, törzsem hogyan helyezkednek el egymáshoz képest” - fogalmazott az edző, aki azért egyelőre nem állna ki egy profi sportoló ellen.

“A sport szerelmese vagyok, pláne, ha olyannal szállhatok ringbe, akivel egyébként soha. Azt hiszem, most ilyen helyzetben inkább megfutamodnék! Ha viszont néhány edzés után már megvannak az alapütések és mozdulatok, élesben is hamar megtanulnám, mit kell csinálni. Ha a bokám meggyógyul, lehet, lenézek néhány alkalomra” - ígérte Katus Attila.

Beleznay Endre számára ez volt az első alkalom, hogy valóban kipróbálta magát a ringben.

“Az itteni edzés nagyon jól átmozgatja a szervezetet, de ritkán csinálok ilyesmit. A küzdősport azért maradt ki, mert gyerekkoromban meggyőztek, hogy nem bírják az ereim - amiről később rájöttem, hogy hülyeség.”

A színész felnőttként már csak azért is szívesen megbarátkozna a küzdősportokkal, mert ennek a tudásnak még a filmekben is hasznát veheti.

“Ha akciófilmbe hívnának, minden nap edzenék! A box sem áll távol a színészi munkától, az ütés- és mozgássorozatok számomra kicsit olyanok, mint egy tánckoreográfia. Csodálatos érzés, amikor az ember rájön, hogyan kontrollálja a testét!

Hogy kinek ajánlaná a muay thai-t, arra Beleznay úgy válaszolt.

“Edzésként mindenkinek nagyon jó, hiszen helyrehozza a fizikai állapotot. Igaz, én mindig megsértődök, ha megütnek - így azért egy kicsit nehéz!”

Forrás és képek: Prémium Média & Sport Management Zrt.