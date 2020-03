A Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) kedden közzétette a szombaton Londonban kezdődő európai olimpiai selejtezőtornán szereplő csapat névsorát.

A brit fővárosban hét férfi és öt női bokszolóval szerepel a magyar csapat.



Férfi középsúlyban (75 kg) Balzsay Károly szövetségi kapitány múlt heti nyilatkozatának megfelelően a 2010-ben Európa-bajnok, 2016 óta profi Bacskai Balázs indul, akivel egy hete nem állt ki kesztyűzni Harcsa Zoltán.



A kétszeres Eb-bronzérmes, Európa Játékok-harmadik, olimpiai negyeddöntős Harcsa múlt kedden bejelentette visszavonulását.



A nemzetközi szövetség kizárása miatt a tokiói boksztornát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi meg, ahogy a kvalifikációs viadalokat is. A londoni az első kvótaszerző verseny az európai sportolók számára.



A szombaton rajtoló, 11 napos tornán a férfiaknál az alsó három súlycsoportban (52, 57, 63 kg) nyolc kvótát osztanak, a középső háromban (69, 75, 81 kg) hatot, míg a két felsőben (91 kg, +91 kg) négyet. A nőknél 51, 57 és 60 kilóban hat hely kel el, 69 kilogrammban öt, 75-ben pedig négy.

A Magyar Ökölvívó Szövetség mindössze a száraz tényeket közli, azonban ez a kerethirdetés nem zajlott olyan simán, mint ahogyan azt sokan gondolnák.

