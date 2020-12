A szeptemberi debütálás után december 11-én Budapesten rendezi következő élő televíziós eseményét a New School Promotion. A gála főmeccsén Bacskai Balázs a WBO betöltetlen nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címéért lép ringbe a német Nick Klappert ellen.

"Egy olyan mérföldköhőz ért a pályafutásom,amihez eddig még nem volt példa. Örülök, hogy az amatőr pályafutásom után, most profiként is oda tudok kerülni az elit közelébe. Ez egy hosszú és rögös út volt idáig, főleg a mostani helyzetben. Voltak benne zökkenők, de úgy érzem, végre sikerül révbe érni" - mondta a New School Promotion videójában Bacskai.

A veretlen bunyós számára a meccs egy igazán különleges helyen kerül megrendezésre, hiszen a Sterbinszky Amália Vasas csarnok sokáig a második otthona volt.

A Sport 365 stábja élőben jelentkezik a gáláról!

Sport365.hu - "Egy igazi parázs csata lesz, de szerintem a ring intelligencia fog győzni" December 11-én Bacskai Balázs a német Nick Klappert ellen szerezheti a betöltetlen WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét, a Vasas sportcsarnokában. Fotó: New School Promotion/Facebook A gála programjában egy igazi magyar derbi is helyet kap, ahol a tét az IBO gazdátlan nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki öve lesz Kis Máté és Szili István 10 menetre kiírt meccsén.

Sport365.hu - "A boksztudás dönt majd, hogy ki tudja jobban ráerőltetni az akaratát a másikra" A december 11-i New School Promotion gála programjában egy igazi magyar derbi is helyet kap, ahol a tét az IBO gazdátlan nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki öve lesz Kis Máté és Szili István 10 menetre kiírt meccsén. A Sport365 stábja Kis Mátét kérdezte az összecsapásról. - Hogy sikerült a felkészülésed?

