Április 29-én a budakalászi sportcsarnokban lépett szorítóba Bacskai Balázs, aki a hozzá hasonlóan veretlen Xavier Köhlen ellen igyekezett begyűjteni az IBO betöltetlen nagyváltósúlyú nemzetközi-bajnoki címét. Az eseményen ringbe lépett Krämer Péter, Törteli Balázs, Magyar Kinga, Kis Máté, Tóth László és a debütáló Gálos Roland is.

Törteli Balázs – Senad Karic

Az áprilisban négy év kihagyás után visszatérő Törteli Balázs nem kegyelmezett ellenfelének, rögtön az első menetben kiütötte Senad Karicot.

Krämer Péter – Lakatos János

Szorítóba lépett még Krämer Péter is, akinek az ellenfele a rutinos Lakatos János volt. Péter nagyon éhes volt a sikerre, miután legutóbbi mérkőzésen Görbics Gábor ellen két döntetlent, majd Angliában, hiába a jó teljesítmény két vereséget szenvedett el.

A négy menetre kiírt mérkőzésen Péter bokszolt, míg az ellenfele inkább csak védekezett. Azonban hiába a sok ütés, kiütés nem lett belőle. A találkozót végül egyhangú pontozással Krämer nyerte.

Gálos Roland – Marius Col

Debütált a hivatásosok táborában, Gálos Roland. A korábbi ifjúsági Európa-bajnok, olimpikon versenyző a moldovai Marius Col ellen lépett ringbe. Annak ellenére, hogy Roland törekedett arra, hogy sokat üssön a menetekben, oda kellett figyelnie, mert csak ez volt az első profi mérkőzése. Szép ütések, nagyon gyors fantasztikus ritmusváltásokkal – ez jellemezte Gálost.

Gyönyörűen kivezetett ütései voltak, amik jól megmutatták amatőr karrierjének hatását. A moldáv nem rohant neki Rolandnak, de időnként elengedett egy-egy ütést. Marius ritkán akciózott, de akkor figyelni kellett rá. Szenzációsan felépített bunyót láthattunk Rolandtól, a moldáv azonban jól bírta az ütéseket. Nehéz volt feltörni Col védekezését, zárt alapállásból bokszolt, de Roland így is magabiztostos teljesítményt nyújtott. A gongszó előtt Gálos egy gyönyörű jobbhoroggal mutatta meg erejét, a mérkőzést pedig végül egyhangú pontozással nyerte meg.

Magyar Kinga – Paulina Cardona

Magyar Kinga legutóbb a WBC váltósúlyú Francophone címért lépett ringbe, amit meg is nyert. A Global Sport Event versenyzője az első menetben irányított, sok ütést vitt be. A továbbiakban is jól mozgott, Kinga, de a kolumbiai ellenfele is elkezdte felvenni a ritmust. Kinga több szép sorozatot is bevitt az ellenfelének, amik mind jó pontok lehetnek a bíróknál. Paulina mintha lélekben feladta volna, néha voltak kóbor ütései, de nem lehetett látni benne a tüzet. Kinga kombinációi nemzetközi szintűek voltak. Az összecsapást egyhangú pontozással Magyar Kinga nyerte, akinek 12. sikere volt ez.



Tóth László – Pablo Mendoza

Ismét kötelek közé lépett Tóth László is. A soproni bunyós ezúttal egy 8 menetesre tervezett nagyváltósúlyú mérkőzésen mérte össze az erejét a nicaraguai Pablo Mendoza ellen.

Tóth tudta, hogy nem lesz könnyű számára az összecsapás, hiszen Mendoza eddigi 10 győztes meccséből 10-et nyert kiütéssel és karrierje során okozott már meglepetést. Lacinak ez volt a 39. profi mérkőzése, ami már egy igen komoly szám. De ez nem csak egy szám, hanem egy hatalmas rutin is egyben. Mendoza az elején nagyon bekezdett László ellen, aki nem hagyta magát. Testre nagyon keményeket ütött a nicaraguai. A sarokban Lacinak is ezt a tanácsot adták, hogy lassítsa ezzel is az ellenfelét.

A második menet végén volt egy gong utáni ütés Mendózától, ami nem volt szép, de rögtön elnézést kért. A harmadik menetben Tóth nagyon ráérzett a tempóra, remek formában van. Meg is fogta pár pillanatra Mendózát. Elképesztő iramot diktált Laci, Mendoza kezdett fáradni.

Tóth komoly ütéseit követően Mendoza megingott a bíró pedig rászámolt. Mendoza edzője hiába mutatta, hogy rálépett a táblára azért volt a megcsúszás. A két öklöző végigvívta a nyolc menetet. Egy komoly meccset láthattunk, ahol Tóth László nyert egyhangú pontozással.

Kis Máté – Bosko Misic

A WBO korábbi interkontinentális bajnoka, Kis Máté egy 8 menetre tervezett nagyközépsúlyú összecsapáson harcolt a horvát Bosko Misic ellen. A mindig remek formában lévő Kis ezúttal is gőzerővel készült az összecsapásra azzal a céllal, hogy minél előbb újra címmeccsen bokszolhasson. A horvát fordított alapállású, ami által sokszor felkínálkozott Máté előtt a lehetőség ütésekre.

Testen nagyon erőseket bevitt Kis, ami után a bírónak számolnia is kellett. Bosko gyorsan támadásba akart lendülni, hogy bizonyítsa nincs baja. Máté részéről bölcs dolog volt a testre rámenni. Misic is ezzel próbálkozott, de kevesebb sikerrel. A harmadik menetben aztán rövidre zárta a meccset Kis, aki újból padlóra küldte horvát ellenfelét ezúttal már úgy, hogy a horvát nem tudta folytatni a mérkőzést, és még a meccs utáni percekben is bordáját fájlalta. Kisnek ez volt a 19. győzelme, ebből 13-at KO-val nyert meg. Misic tizenhatodszor kapott ki KO-val.

Bacskai Balázs - Xavier Köhlen

A budakalászi sportcsarnok főmérkőzése következett. Bacskai Balázs, aki a hozzá hasonlóan veretlen Xavier Köhlen ellen igyekezett begyűjteni az IBO betöltetlen nagyváltósúlyú nemzetközi-bajnoki címet.

Az első menetben Bacskai kellően zárt alapállásból indította ütéseit, amivel ügyesen elbizonytalanította a hollandot. Az első három perc kifejezetten jól sikerült a magyarnak, aki rögtön megmutatta jó erőben van. A második menet elején Bacskai többször is tisztán ütött baljával, a holland védekezését pedig egyből feloldotta. A menet közepén a két bokszoló túl közel került egymáshoz, így Bacskainak nehezebb feladata volt az ütések kivezetésével.

A menet végén három tiszta ütést vitt be a magyar a holland azonban jól bírta a rohamot. A harmadik menetben egyre fokozódott a tempó, ami alatt Bacskainak több balegyenest is sikerül bevinnie. A menet végén a magyarnak sikerül beszorítania ellenfelét és több kegyetlen ütést mért a hollandra, melynek hatására a közönség is megélénkült.

A negyedik menetben Balázs ismét a balegyenesekkel operált, majd jobbját is használva gyötörte tovább ellenfelét. A hollandnak felrepedt az arca és a menet végére egyre jobban vérzett. Az ötödik menetben Bacskai jól mérte fel az ütőtávot és ballal sikerült jónéhány tiszta ütést bevinnie. A hatodik menetben Bacskai ismét megszórta ellenfelét, a holland azonban jól állta a sarat.

A hetedik menetben Bacskai többnyire a jobbját használta, kapta is edzőjétől az utasítást, hogy baljával is vigyen be néhány ütést. A menet utolsó percében megélénkült a magyar, egy szép kombinációval szórta meg a hollandot.

A nyolcadik menetben hatalmas lendülettel indult meg Bacskai, és nagyon megsorozta Köhlent, aki hatalmas karaterővel küzdött tovább, annak ellenére, hogy már többször is megingott a lába. A menet utolsó percében a holland próbált megindulni, de nem járt sikerrel, Bacskai viszont visszatámadt és a kötélhez szorította ellenfelét. Elképesztő menet volt.

A kilencedik felvonás elején Bacskai ismét beszorította ellenfelét és bár akkora verést nem tudott mérni a hollandra, mint az előző menetben, végig dominált. Az utolsó menetben egyre jobban vérzett Köhlen orra, azonban a szíve vitte előre. Az utolsó percben Bacskai szép balegyenest vitt be, de aztán ő is belenézett két ütésbe. A tíz kőkemény menetből álló csatát egyhangú pontozással Bacskai Balázs nyerte. A győzelem után Bacskai a közönség előtt kérte meg szerelme kezét, aki boldogan mondott igent a nagy kérdésre.

