A szeptemberi debütálás után december 11-én Budapesten rendezi következő élő televíziós eseményét a New School Promotion. A gála főmeccsén Bacskai Balázs a WBO betöltetlen nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címéért lép ringbe a német Nick Klappert ellen. Az esemény többi mérkőzését és a gála részleteit a következő napokban kommunikálják.

- Hogy érzed magad? Milyen formában vagy?

- Nagyon jó formában érzem magam, illetve alakulok, hiszen még a felkészülés közepén járunk. De jók az előjelek, és mondhatni a többi majd kiderül a ringben.

- Rövid időn belül két mérkőzésed is lesz, ez mennyire megterhelő?

- Egyáltalán nem érzem tehernek, erre számítottam is, hogy decemberben újra szorítóba léphetek és már egy jó ideje azt várom, hogy címért küzdhessek, ami most össze is jön. Fejben már erre régóta készülök, de örülök, hogy elérkezett ez a pillanat.

- Az, hogy ez egy címmérkőzés, az nagyobb nyomást helyez rád?

- Nem feltétlen mondanám nyomásnak, inkább egy örömteli pillanatnak, hogy végre már itt tartok, hogy a profi pályafutásom során szerezhetek egy címet.

- Nick Klappert ellen fogsz bunyózni. Milyen ellenfélnek tartod őt?

- Egy elég agresszív, nyílt sisakos srác amit eddig tudok róla. KO-s veresége eddig azt hiszem nem is nagyon volt, szóval egy igazi német bunyós, aki kőkeményen megy előre. Nem gondolom azt, hogy egy könnyű ellenfél lesz, de ha jó állapotba vagyok, akkor le kell tudnom győzni, hiszen egy címet szeretnék mindenképpen magamnak.

- Mit üzensz a rajongóidnak?

- Nagyon szeretném, hogy legyünk minél többen, és akik esetleg nem tudnak a helyszínen ott lenni, azok szurkoljanak a tévék előtt és bízom benne, hogy a végén együtt örülhetünk!

Borítókép: Sport365