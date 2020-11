Bacskai Balázs elszántan készül a december 11-én sorra kerülő budapesti profi ökölvívógálára és biztos benne, hogy sikerül nyernie a Boksz Világszervezet (WBO) interkontinentális középsúlyú övéért kiírt mérkőzésen a német Nick Klappert ellen.

"Profi pályafutásom elején az volt az elsődleges cél, hogy minél hamarabb nemzetközi övért bokszoljak és most itt vagyok a kapujában.



Abból a szempontból rossz, hogy nem nézők előtt fog zajlani, hanem valószínűleg zárt körű lesz a gála, ez így furcsaság lesz, de így is nagy lehetőség a számomra" - mondta az M4 Sport Sporthíradójában az amatőrök között 2010-ben Európa-bajnokságot nyert sportoló, aki kijelentette: az eseményre csak abban az esetben nem kerül sor, ha riválisa vagy ő elkapja a koronavírust, vagy megsérül.



Fotók: BacskaiBalázs/Facebook



A profik között veretlen, mind a 13 eddigi mérkőzésén győztes Bacskai arról is beszélt, hogy a felkészülés felénél tart és eddig minden a tervek szerint zajlott. A felmérések is azt mutatják, hogy kiváló állapotban van mind állóképességben, mind erőnlétben. A járvány ugyanakkor nem könnyíti meg a dolgát, és a következő hetekben nem lesz minden olyan, mint tervezte.



"Úgy volt, hogy két-három külföldi versenyző jön sparringolni, de most ebben a helyzetben nem fognak tudni jönni. Így nehéz lesz megoldani a kesztyűzős időszakot. Ez nehezítő körülmény, de minden rendben lesz, azt gondolom. Nem lehet gond, győzni fogok" - jelentette ki a 32 éves sportoló.



A 38 éves német rivális, a 28 győzelemmel és 3 vereséggel álló Nick Klappert nagy tapasztalattal rendelkezik és a magyar szerint kemény, "strapás" ellenfél, aki a hosszú mérkőzéseket is jól bírja, mert rendszerint kiváló a fizikuma. Mindezek ellenére Bacskai úgy véli, le tudja győzni őt.

Borítókép: BacskaiBalázs/Facebook