Április 29-én a budakalászi sportcsarnokban lép újra kötelek közé a veretlen Bacskai Balázs. A WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét 2020. decembere óta birtokló Bacskai ezúttal az IBO nagyváltósúlyú nemzetközi bajnoki címét próbálja megszerezni a veretlen Xavier Köhlen ellen.

Legutóbb tavaly szeptemberben Guido Nicolas Pitto ellen lépett ringbe Bacskai Balázs, ahol megvédte a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét. A végén azonban kiderült, hogy megsérült a keze.

„Már sok idő eltelt a meccsem és a kézsérülésem óta, így azt mondhatom, hogy százszázalékos állapotban van. Amikor elkezdtem a felkészülést erre a mérkőzésre, már úgy álltam neki, hogy alig kellett rá figyelnem, mert éreztem, jó állapotban van. Úgy gondolom, hogy azzal remélhetőleg nem lesz gond.”

Régi új edzővel vág neki ennek a címmérkőzésnek Benji. A sarokban az a Marsi László lesz mellette, akivel a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki cím megnyerését is együtt ünnepelhették. Lacit nemrégiben a Veterán Ökölvívó Alapítvány éves találkozóján egy igen szép elismerésben részesítették, amihez mi is gratulálunk.

„Kovács Tomival nehéz volt megoldani, hogy hozzuk össze a dolgokat időben és helyileg. Neki azért millió más dolga és teendője volt mellettem. Nagyon szerettem vele edzeni és dolgozni, de ezt a távolságot nem tudtuk áthidalni. Ismét Marsi Laci segíti a felkészülésem, aminek nagyon örülök. Egy újabb interkontinentális övet szerezhetek, hasonlóan, mint a WBO-nál és reméljük, hogy ez újabb távlatokat nyit, akár ezen a vonalon. Bízok benne, hogy azt is meg tudjuk majd ugrani, de lépésről-lépésre haladunk, és most a legfontosabb a pénteki mérkőzés.”



Fotók: Marsi László/Facebook

Az ellenfele a veretlen Xavier Köhlen lesz, akit szintén elért a Sport365 stábja.

„Nagyon hálás vagyok, hogy Magyarországon harcolhatok az IBO nemzetközi címért. Az ellenfelem nagyon kemény és rendkívül tapasztalt srác. Sok amatőr és több profi küzdelme van, mint nekem. Amatőrként aranyat nyert a junior világbajnokságon és az Európa-bajnokságon. Szóval nagyon jól ismeri az ökölvívást. Az ellenfelem mellett szól a hazai pálya előnye, de nem bánom, hogy esélytelenebbként lépek szorítóba. Tudom, hogy mi a célom, és hogy mit kell tennem. Mindent bele fogok adni. Remélhetőleg egy jó mérkőzést fognak látni a rajongók, győzzön a jobbik!” – mondta oldalunknak Xavier.

„Amit tudok róla, azokat a felvételekből nyertem ki, amiket láttam vele kapcsolatban. Jó bunyós, kicsit szellősebb a védekezése, amit az állóképességemmel és az ütéseimmel megpróbálok feltörni. Elég strapabíró palinak tűnik, tehát nem számítok könnyű meccsre, nagyon meg kell vernem, hogy idő előtt befejezhessem a mérkőzést. De a legfontosabb számomra, hogy jól menjen a bunyó és nyerjek, ha ez idő előtt sikerül, annak nagyon örülnék, de ha nem az se baj” – mesélte Bacskai.

Nehéz elképzelni, hogy minden könnyen és simán megy, így van ezzel Balázs is, aki élete és karrierje során megtapasztalta ezt a hullámvölgyet.

„A pályafutásomban mindig voltak nehéz időszakok, hullámvölgyek, amikor egyszer azt éreztem fent vagyok, máskor pedig, hogy lent. A karrierem során már többször is meg kellett újulnom, a mostani felkészülésem sem volt zökkenőmentes. Decemberben azt gondoltuk, hogy minden rendben és gála lesz, de sajnos nem jött össze, majd maga a boksz is kérdésessé vált, de most címmérkőzést vívunk. Nehéz időszakon vagyunk túl, de valahogy egy kicsit mindig haladunk előre, még ha nehézkesen is.”

Üzenet a rajongóknak:

„Látogassatok ki minél többen a mérkőzésre, ha nem tudtok, akkor kövessétek az eseményeket! Nagyon hálás vagyok, hogy ennyien támogattok és szerettek! Bízok benne, hogy egy olyan színvonalat tudok majd képviselni, ami elnyeri az emberek tetszését.”





Borítókép és fotók: New School Promotion