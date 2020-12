A szeptemberi debütálás után december 11-én Budapesten rendezte következő élő televíziós eseményét a New School Promotion. A gála főmeccsén Bacskai Balázs a WBO betöltetlen nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címéért lépett ringbe a német Nick Klappert ellen.

Az öltözőben járva azt gondolhattuk, hogy Bacskai továbbra is magabiztos és nagyon eltökélt. Egy kis ugrálókötelezés, kis mozgás még volt, de leginkább náluk is a zenén volt már a hangsúly és a kocentráción, mert tudták, hamarosan egy komoly csata áll előttük.

Nick Klappert arcáról semmit nem lehetett leolvasni.

Bacskai magabiztosan kezdte a mérkőzést, úgy tűnt megtörthetetlen. Remekült szórt be folyamatosan az ellenfelének, aki csak kereste a fogást. A második menetben is inkább Benji ment előre, sőt már padlóztatta is az ellenfelét. Másodjára is padlózott a német, majd jött a köevtkező. Még ezek után is felállt Klappert,de végül feladta a mérkőzést.

Bacskai Balázs a bajnok!

Összességében Bacskai ahogy ígérte, magabiztos ökölvívással irányította a mérkőzést. Benji az eredetileg 10 menetig tartó összecsapást lerövidítette, és már a 2. menetben kivégezte ellenfelét. Ekkor perceken belül háromszor is padlózott a német Nick Klappert, akinek ezt látva édesapja, aki egyben az edzője is, inkább bedobta a törölközőt.

A gyors győzelmet arató Bacskai Balázs így megőrizte veretlenségét, és megnyerte a WBO szervezet nagyváltósúlyú címét.

Borítókép: Nagy Gyula/Sport365