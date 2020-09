A UFC elnöke, Dana White nem beszélt Conor McGregorral, miután letartóztatták szexuális zaklatás miatt egy állítólagos franciaországi eset miatt.

A UFC egykori bajnokát kihallgatták, majd szabadon engedték. Jogi csapata közleményt adott ki, amiben hevesen tagadták a vádakat. White azóta beszélt McGregor helyzetéről.

Dana White says he doesn’t know enough about the Conor McGregor situation to talk about it at all and shared a story about what it was like going out with Conor one time and how crazy it was because of him getting mobbed by fans, etc #UFCVegas10 pic.twitter.com/PiJFp8QgvM