Sárközi Róbert az MMA-világban elismert matchmakerként és régi versenyzőként segíti a magyar küzdősportolókat az RFA színpadán. Az exkluzív interjúban elárulja, miért fontos a közösségépítés és milyen kihívásokkal kell megküzdenie az új tehetségek felkarolásában. Ismerd meg, hogyan próbálja emelni a hazai küzdősport színvonalát és miért érdemes részt venni az RFA-gálán!

„Az RFA-ban, mint matchmaker tevékenykedem. Ha ezt nem tiszta valakinak, elmagyarázom, hogy a meccsek párosításában és az ellenfelek szerzésében segítek. Nemcsak Magyarországon, hanem Szlovákiában és Csehországban is aktívan részt veszek az RFA eseményein, szinte minden meccsüknél. Az RFA második gáláján csatlakoztam, és már a tizenharmadik következik, ami nagyszerű dolog."

„Korábban én is versenyző voltam, most pedig edző, menedzser, matchmaker beosztásban tevékenykedem az MMA-világában. Nagy szerencsém, hogy akkora kapcsolatrendszerem lett, hogy nem csak az RFA-ban, hanem más szervezeteknél is besegítek. Ezért tudok abban segíteni, hogy felépítsük a magyar harcosokat különböző szervezeteknél. Azt nem szerettem volna, mint a mi időnkben, csúnya szóval vágóhídra küldeni a magyar fiúkat. Nem is engedem, hogy olyan ellenfeleket hozzanak, akár RFA-ban, akár más szervezeteknél, ahol én dolgozom, hogy így kihasználják őket.”

Egy védőangyal a harcosok feje fölött

„Igyekszem. Ha nekem lett volna annak idején egy Sárközi Robim, akkor lehet, hogy UFC-veterán lennék, mert segített volna olyan helyekre jutni vagy úgy építeni a karriert, ahogy kell. De ez a szerencse, hogy kitapostuk ezt az utat, másokkal együtt, egy csomó jó edzővel, akik segítenek mindenben. Szeretnénk segíteni a magyar harcosoknak.”

Vannak jó magyar harcosok?

„Úgy gondolom, vannak. Az hogy picit hátrányban vagyunk, sajnos sokan közülük munka mellett edzenek. Ettől függetlenül vannak jó harcosok, és mindig is lesznek, mert ez a sport vonzza őket. Szerencsére a UFC-t már sok helyen láthatják az emberek, így egy csomó fiatal srác szeretne olyan jó harcos lenni. De én és sokan mások segítünk ebben, hogy a megfelelő helyre, megfelelő amatőr múlttal bevállaljuk a profi meccseket. Nekünk régi harcosoknak ebben kell nagy szerepet vállalnunk, hogy ezt koordináljuk.”

Ismét Magyarországra látogat az RFA.

„Nagyon kell ez nekünk, mint egy falat kenyér, mert mi is rendeztünk kisebb, nagyobb gálákat, de sajnos nem sikerült ilyen nagyot lépnünk. Ezért ez nagy szám, egy mérföldkő, hiszen jól látható, hogy a fight cardon mennyi magyar van. Én az MMA részében tevékenykedem, és szinte az összes meccset úgy próbálom összehozni, hogy építő jellegű legyen. Ami még pozitívum, hogy a Thai-boksz világából érkezem, és utána lettem MMA-s, és itt a Real Fight tulajdonképpen kiskesztyűs Muay Thai, aminek nagyon örülök, mert két közeget is be tudunk vonzani, az állóbunyósokat és az MMA-sokat is. Még egy ökölvívó vonalat jó lenne esetleg, akár egy kiskesztyűs bokszot összehozni. Dolgozom rajta, hogy az RFA-ba beférjen egy ilyen is. Hiszen akkor azt a bázist is ide tudnánk csábítani.”



Juhász Beáta felkészülése

„Bea mellett bunyózni fog egy nehézsúlyú srácom is, Borovszky Norbi. Ő most fog debütálni, építjük felfelé a rekordját. A Beával nagyon sok meccsen voltunk, sajnos voltak olyan időszakaink, amikor nem jól jöttek ki a meccsek. Veronika lesz most az ellenfelünk, aki egy nagyon ügyes, kellemetlen sztár az RFA-ban. Direkt lejöttünk az 52-55 kg-os súlycsoportba, itt a fogyasztáson buktunk el nagyon sokszor. A fogyasztás egy nagyon kényes téma, mert ha nem a megfelelő módon, megfelelő időben hozod azt, akkor összeomlik minden, hiába a rengeted edzés és munka. Úgy gondolom, most a Bea egy olyan jó fogyasztási stádiumban van, hogy ezzel most nem lehet gondunk. A felkészülésünk teljesen rendben volt, talán erősebbek is leszünk fizikálisan, de majd a ketrecben kiderül, hiszen sosem szabad lenézni az ellenfelet, mert a harc Istene mindig megbüntet. Bea nagyon szeretne itthon nyerni, szóval kell nekünk ez a győzelem!”

Miért érdemes kilátogatni az RFA-gálára?

„Európa egyik legnagyobb szervezete látogat Magyarországra, különféle küzdősportolókat láthatnak majd a nézők, ez szerintem a küzdősportvilágnak a csemegéje lesz. Sok kicsi gála van itthon, és nagyon jó, hogy építkezünk, de az RFA egy olyan színvonalat képvisel, amire mindenképpen érdemes kilátogatni a BOK csarnokba. Ez Magyarország szempontjából csak jó lehet, hiszen jelenleg egy kicsit el vagyunk veszve, de egyáltalán nem vagyok negatív, mert ebből fel fogunk építkezni. Régebben a környező országokból ők jártak hozzánk bunyózni, most megerősödtek és mi megyünk. Gyertek ki minél többen, szurkoljunk a magyaroknak!”



Borítókép: RFA