A következő napokban nem lesz szükség rá, hogy a Lőrincz-fivérek bizonygassák, közülük ki a főnök vagy ki a király a birkózó-szőnyegen, hiszen ők már nyugodtan és a lelátóról figyelhetik a március 18-án, 11.00 órakor a budapesti BOK-csarnokban kezdődő Európai Olimpiai Kvalifikációs Tornát. Ettől függetlenül a Magyar Birkózó Szövetség mind a három szakágban - a már meglévő négy mellé - újabb kvóták megszerzésében bízik, amelyet mind a hat olimpiai súlycsoportban már a döntőbe jutással biztosíthatja bármelyik magyar versenyző.

Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor már a 2019-es nur-szultáni kvalifikációs világbajnokságon megszerezték a kvótát a tokiói olimpiára, így Tamás és öccse, Viktor felkészülése is – a körülményekhez képest – nyugodtan zajlik a pályafutásuk csúcsát és egyben lezárását is jelenthető, idei ötkarikás játékokra:

„én vagyok az utolsó előtti mohikán, óriási cél most nekünk az olimpia, szerintem utána mindketten leköszönünk” – mondta a Főnök becenévre hallgató 34 éves báty a Csisztu Sport Cast március 14-i adásában.

A felvételre a Magyar Birkózó Szövetség fennállásának 100. évfordulóját ünneplő sajtótájékoztatóról érkező sportoló azt is elárulta, hogy már a riói olimpia után vissza akart vonulni: „korábban alig volt 30 évnél idősebb kerettag a válogatottban, ma alig lehet találni ennél fiatalabbakat, de ezzel együtt azt is tudomásul kell venni, hogy én már nem tudok elvégezni annyi edzésmunkát, mint egy húszéves”. A 34 éves olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok nevetve hozzátette, hogy a fejlett edzésmódszereknek is köszönhető, hogy a veterán generáció még kitart egy kicsit.

Az idén 31 éves Lőrincz Viktor gyerekként szeretett volna focizni és más sportágakat is kipróbálni, de egy szerencsés véletlennek köszönhetően mégis megbarátkozott a birkózással:

„az edzőnk a közelben lakott és edzésre menet gyakran elkanyarodott értünk is. Hatévesen nem voltak sikerélményeim, de nem volt más választásom, mint maradni” – emlékezett vissza a Bp. Honvéd Európa-bajnoka.

CSC - Lőrincz Tamás és Lőrincz Viktor: vasárnap 10-kor kiderül, hogy ki a király és ki a főnők Az egyikről azt mondják, hogy egy szakmai zseni, a másikról, hogy ő sem kevésbé. Szorgalmuk mértékegység, ugratásaiknak se vége, se hossza. A világ- és Európ...



A tokiói olimpiára mindketten nagy reményekkel készülnek: „rettenetesen várom, hogy ott legyünk és valóra váltsam az álmomat, most ez éltet, de azért próbálok előre is gondolkozni - jó hatással van rám, hogy már nem csak a birkózás foglalkoztat” – hangsúlyozta Lőrincz Tamás, majd a Király becenevet viselő öccse átvette a szót: „mindig voltak közös céljaink, szerettünk volna egyszerre felnőtt válogatottak lenni, sikerült már dobogóra állnunk ugyanazon az Eb-n és világbajnokságon is, nem titok, hogy hol szeretnénk utoljára együtt érmet nyerni és ez egy abszolút reális cél. Én addig nem is szeretném Tamást elengedni, ameddig ez meg nem történik”.

Csisztu Zsuzsa nem mindennapi kérdésére - miszerint, ha cserélhetnének egy napra, milyen élményre vágynak a másik életéből - Viktor azt válaszolta, hogy szívesen kipróbálná azt a gyors és pattogó stílust, ami a könnyebb súlycsoportokat jellemzi.

Tamás ugyanakkor szeretne egyszer olyan jól horgászni, mint öccse: „kevés dologban vagyok béna és ügyetlen, de nagyon szeretnék olyan pontosan dobni és olyan jól horgászni, mint az öcsém."



Komolyra fordítva a szót hozzátette: szeretne kicsit megfontoltabb lenni, a nagy döntéseit jobban körüljárná a szintén honvédos, Junior Prima-díjas birkózó.

Borítókép: birkozoszov.hu

Forrás: Csisztu Sport Cast