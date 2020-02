Magyar idő szerint vasárnap hajnalban ismét összecsap a WBC nehézsúlyú világbajnoka, Deontay Wilder és kihívója, a brit Tyson Fury. Nem mindennapi mérkőzésnek lehetünk tehát hamarosan szemtanúi a Las Vegas-i MGM Arénában.

A gála természetesen mint szokott, most is felvezető mérkőzéssekkel hangolja a nézőket a nagy összecsapásra. Nem meglepő tehát, hogy az első mérkőzéseken még alig akad néző a lelátón. Az első páros akik összemérték erejüket az, Daniel Lewis és Sebastien Fundora. Mondhatni Dávid és Góliát párharcot láthatunk, hiszen óriási a két fél közötti magasságbeli különbség, ami mindkettőjüknek előny és egyben hátrány is. Lewis képtelen fejre mért ütést bevinni, hiszen nem éri fel. Láttunk már ennél sokkal színvonalasabb összecsapást is, tehát egyértelműen kijelenthetjük, hogy mindkét félnek még van hova fejlődnie, de számukra ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy ott lehetnek.

Addig is egy kis hangolódó videó az összecsapásig.

Lám, lám valaki megérkezett!

