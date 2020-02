Európa-bajnok lett Baranyi Zsófia a BOK Sportcsarnokban vasárnap befejeződött kadet, junior és U21-es karate Eb vasárnapi zárónapján.

"Fantasztikus ez a győzelem" – mondta Baranyi Zsófia. – "A döntőben az orosz lányt nagyon szerettem volna legyőzni, azt beszéltük meg, hogy nyugodtan csináljam, amit jónak érzek, és ez be is jött.



Leírhatatlan érzés, hogy a szurkolók végig mögöttem voltak, és hallani a tömeget, hogy csak az én nevemet ordítja.



Emellett ez az aranyérem nagyon pozitív a jövőre nézve, mert még csak most lettem tizennyolc éves, amikortól elkezdhetek felnőtt versenyeken indulni, és ahhoz nincs ennél jobb kiindulópont."





Dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke szerint a budapesti volt minden idők legjobb korosztályos Eb-je, a szervezőknek pedig nagyszerű felkészülés volt a 2022-es felnőtt világbajnokságra, amelyet szintén hazánk rendezhet.

Interjú a Magyar Karate Szakszövetség elnökével, Dr. Mészáros Jánossal. Beszélgetés a korosztályos Karate Európa-bajnokságról.

Büchler Zsolt, a Magyar Karate válogatott szövetségi kapitánya hangsúlyozta, nagyon kemény edzői munka áll a sikerek mögött.



Az Eb előtt csapat szinten határozták meg a célt, amit a válogatott keret szépen teljesített.

Korosztályos Karate Eb interjú Büchler Zsolt szövetségi kapitánnyal.

Az Eb-n előzőleg Jakubovics Dalma nyert aranyérmet, míg Bárdos Ádám, Dvorák Ádám és Kiss Zsófia a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Magyarország két első és három harmadik helyezéssel hetedik lett az éremtáblázaton.

