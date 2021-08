Egy nappal azt követően, hogy Lőrincz Tamás olimpiai bajnok lett, fivére Lőrincz Viktor olimpiai ezüstöt szerzett. A testvérpár története szinte mesébeillő. Az olimpiai kettőzéssel már nem maradt világverseny, amin ne fordult volna elő, hogy a testvérpár mindkét tagja dobogóra álljon. Ezek után alig ha van ma boldogabb édesanya a földön, mint a testvérpáré. Arról, hogy milyen lehetett a két fiú útját végigkísérni a nagy pillanatig, az Újságmúzeum írt. Cikküket változtatások nélkül közöljük.

Ma nincs boldogabb anya Anikónál. Ő ugyanis az édesanyja a két Lőrincz-gyereknek, Tamásnak és Viktornak. Hosszú út vezetett ideáig. Mikor kicsik voltak, nap mint nap edzésre kellett vinni őket, hol vigasztalni, hol dicsérni.

Nehéz szerep, főleg akkor, ha valamelyikük az adott versenyen nyert, a másik meg hamar kiesett. Ilyenkor az asztal egyik oldalán boldogan falták a rántott csirkét, a másikon pedig szomorúan piszkálták az ételt.

Anikó éppen ezért Tokió előtt is azért imádkozott a férjével együtt, hogy mindkét fia érmes legyen. Az ima meghallgattatott. Tamás birkózó olimpiai bajnok lett, Viktor pedig néhány perce ezüstérmes. Anikó pedig boldogan fogadta a gratulációkat egy budapesti szálloda konyháján, ahol naponta dolgozik. S már azt is tudja, sertéspörkölttel, nokedlivel és kovászos uborkával várja a gyerekeit. Úgy, mint egykoron, mikor egy gyerekversenyről jöttek haza farkaséhesen. Gyanítom, most mindenki jókedvű lesz az asztalnál…

Anya csak egy van! Olimpiai érmes gyerekből pedig jelen esetben kettő… Szép volt, fiúk!

Borítókép: MTI/Illyés Tibor