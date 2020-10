December 12-én az eredeti terveknek megfelelően mégis Londonban rendezik a Kubrat Pulev-Anthony Joshua profi nehézsúlyú ökölvívó-mérkőzést, amelyet a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) övéért írtak ki.

A kötelező kihívó bolgár bokszoló közösségi oldalán jelentette be, hogy a korábbi halasztás után a helyszín, valamint az időpont véglegesnek tekinthető, mert ő és ellenfele is aláírta az ezt rögzítő szerződést.



A találkozót eredetileg június 20-ára, a Tottenham Hotspur stadionjába tűzték ki, ám a koronavírus-járvány miatt sokáig bizonytalanná vált a helyszín és az időpont is. Később alternatív helyszínként a bolgárok részéről felmerült a pulai (Póla) amfiteátrum, míg Joshua promótere a Közel-Keletre vitte volna az összecsapást, amelyet azonban végül elhalasztottak.



A csütörtökön 31. születésnapját ünneplő Joshua decemberi, Andy Ruiz Jr. felett aratott győzelmével az IBF vb-öve mellett a Boksz Világszövetség (WBA) és a Boksz Világszervezet (WBO) címét is megszerezte, a 39 esztendős Pulevvel mint az IBF kötelező kihívójával kell megmérkőznie.



A két bokszoló 2017 októberében Cardiffban már találkozott volna, akkor azonban Pulev vállsérülés miatt visszalépett. A bolgár egyszer már ringbe szállt az IBF nehézsúlyú övéért, de 2014-ben, az ötödik menetben kiütötte őt az ukrán Vologyimir Klicsko.

Borítókép: Richard Heathcote/Getty Images