Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Manny Robles volt az az edző, aki sikerre vezette Andy Ruizt Anthony Joshua ellen, amikor a mexikói elhódította a világbajnoki címeket, de némi probléma után abbahagyták a közös munkát.

Miután Ruiz a boksztörténelem egyik legnagyobb meglepetéseként kiütötte Joshuát, a mexikói elkezdte kerülni az edzőtermet, a közösségi oldalakon lógott, rengeteget evett, bulizott és nem vigyázott magára.

„A Joshua elleni győztes mérkőzés után alig láttam őt. Három hónapot hagyott ki. Próbáltam nem belemászni az életébe, ez az ő magánélete, az ő problémája, azt csinál, amit akar. Az edzőteremben azonban én diktáltam. De ha nem jössz, nem edzel, akkor mit csináljak. A mexikói Guadalajarában javasoltam, hogy készüljünk, ami be is vált, ott minden rendben ment. A probléma akkor lett, amikor vissza kellett mennünk Los Angelesbe, ott már nem tudtam irányítani, és alig láttam az edzéseken.”

