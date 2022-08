Amir Kahn sokak szívébe belopta magát a mókásra sierült bejegyzésével.



A kisváltósúlyban korábban világbajnok bokszoló, Amir Khan nemrég találkozott a Manchester United korábbi vezetőedzőjével Sir Alex Fergusonnal. A két legenda jó kedélyűen üdvözölte egymást, Khan megpaskolta Ferguson hasát, majd nevetve mutatták öklüket a kamerának. A szurkolók valószínűleg már a nagy találkozásról készült felvételnek is örültek volna, az egykori ökölvívó azonban csavart még egyet a dolgon, és az alábbi szöveggel osztotta meg a videót.

„Örülök, hogy találkoztam Sir Alex Fergusonnal a Manchester United stadionjában, az Old Traffordon. A Manchester United 1986 és 2013 közti irányításáról a legismertebb. Szélesebb körben minden idők egyik legnagyobb futballmenedzsereként tartják számon.”





Lovely to meet Sir Alex Ferguson at Manchester Old Trafford Stadium. Best known for managing Manchester United from 1986 to 2013. He is widely regarded as one of the greatest football managers of all time @ManUtd pic.twitter.com/HclmVpIETg

