2002 júniusa. A harc a Pyramid Arénában zajlik Memphis, Tennessee-ben. Talán minden idők legnagyobb harca. Rekordokat megdöntő mérkőzés volt. Lennox Lewis a WBC, az IBF, az IBO és a Ring magazin világbajnoki címeit védte Mike Tyson ellen.



A harc eredetileg a Nevada állambeli Las Vegasban zajlott volna, de Tyson több államban nem léphetett ringbe, így került máshova a rendezvény. Óriási harc dúlt közöttük már a mérkőzés előtt is, és a sajtótájékoztatón már a két tábor vad verekedésbe kezdett. Igazi káosz alakult ki ketőtjük körül, főleg azok után, hogy Tyson megharapta Lewis lábát. A csúnya jelentek csak még inkább feltüzelték a szurkolókat.

(22 Jan 2002) 1. Wide shot of confrontation between boxers Mike Tyson and Lennox Lewis, zoom into fight, pull out to wide shot of fight with cameramen surrou...