A UFC középsúlyú bajnoka, Israel Adesanya hamarosan megvédheti a címét Jared Cannonier ellen.

A találkozónak még nincs időpontja, de források megerősítették, hogy mindkét fél aláírta a szerződést. Adesanya legutóbb Robert Whittaker ellen védte meg bajnoki övét. Szoros döntés alapján nyerte meg azt a küzdelmet, amelyről sokan úgy gondolták, hogy mindkét félnek oda lehetett volna ítélni a győzelmet.

BREAKING: Jared Cannonier has signed to fight Israel Adesanya for the middleweight title.



Date unknown at the moment. #UFC #MMA pic.twitter.com/ZLe58V7a9D