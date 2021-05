Június 5-én a BSK Crossfightban rendezi következő eseményét a New School Promotion, ahol a gála egyik összecsapásán Magyar Kinga Majláth Bianka ellen lép szorítóba. A gála minden mérkőzését élőben lehet majd követni a New School Promotion youtube csatornáján. A magyar harcos, Majláth Bianka most a Sport365 stábjának kérdéseire válaszolt.

- Magyar Kinga lesz a következő ellenfeled. Milyen formában érzed magad?

- Őszintén szólva egy kicsit hirtelen jött ez a lehetőség a mérkőzésre. Viszont, amit lehetett, azt megtettem a felkészülés alatt, úgy gondolom, jó formában vagyok.

- Mit vársz magadtól a mérkőzésen?

- Több hibát próbáltunk az edzőmmel kiküszöbölni és annak örülnék a legjobban, ha ezeknek a javulása a mérkőzésen is ki tudna teljesedni.

- Milyen ellenfélként jellemeznéd magad?

- Erre őszintén annyit mondanék, hogy nagyon kellemetlen ellenfélnek tartom magam.

- Mit gondolsz magáról az ellenfeledről, Kingáról?

- Úgy gondolom, hogy erős ellenfél lesz. Biztos, hogy sokat és keményen készült. Szerintem egy nagyon jó mérkőzés áll előttünk. Véleményt mondani igazán meg csak azután fogok tudni, hogy találkoztunk a ringben.

- Mit üzennél a rajongóknak, miért nézzék a ti meccseteket?

- Ha bárki izgalmas és hosszú küzdelmet szeretne látni, akkor nézzen minket!

- Mik a jövőbeli tervek, célok?

- Első sorban sokat szeretnék még fejlődni. Közben a lehető legtöbb lehetőséggel élni és mérkőzéseken részt venni folyamatosan. Viszont, aki konkrét ’cél’ lenne számomra, ő az első külföldi ellenfelem volt Spanyolországban. Ha már megérek a feladatra, akkor egyszer szeretnék vele újra megküzdeni.

