Israel Adesanya nyomást helyezett magára a UFC középsúlyú bajnok Alex Pereira elleni visszavágójával kapcsolatban.

Adesanya megpróbálja visszaszerezni középsúlyú címét Pereirától, amikor a páros összecsap a UFC 287 főmérkőzésén április 8-án a Miami-Dade Arénában Miamiban.

Pereira a UFC 281-en legyőzte Adesanyát, ami zsinórban a harmadik győzelme volt "The Last Stylebender" ellen, miután kétszer is legyőzte őt kickboxban. De a visszavágójuk előtt Adesanya tiszta lappal indulva tekint erre a lehetőségre.

„Soha nem voltam motiválatlan, hogy megküzdjek ezzel a fickóval, de ezúttal nyomást helyeztem magamra. B*ssza meg az öv, meg kell vernem ezt a fickót. Azt hiszem, ez a motivációm - csak legyőzni őt. Mondhatnak, amit akarnak 1-0 vagy 3-0 oda. Nem tartom számon, elintézek mindenkit, nekem elég csak egyszer, és meg fogom csinálni” - mondta Adesanya a UFC 284 színpadának hátsó részében a riportereknek.

Borítókép: Jeff Bottari/Zuffa LLC