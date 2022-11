A korábbi vitathatatlan UFC középsúlyú bajnok, Israel Adesanya elárulta, hogy egy elhúzódó hátsó keresztszalag (PCL) sérülés majdnem arra kényszerítette, hogy visszalépjen a múlt hétvégi, Alex Pereira elleni UFC 281 főmérkőzéstől.

A Madison Square Gardenben megrendezett UFC 281 főmérkőzésén, idei harmadik Octagonbeli fellépése során Adesanya ötödik menetben kiütéses vereséget szenvedett a Sao Pauló-i harcos, Pereira ellen, így elvesztette vitathatatlan középsúlyú koronáját, valamint elszenvedte első vereségét ebben a súlycsoportban vegyes harcművészeti karrierje során.

Israel Adesanya told @andrewschulz that he nearly pulled out of #UFC281 after injuring the PCL in his left knee. A lingering injury from the Jared Cannonier fight. He only boxed and grappled for three weeks, no kicking, to help it heal in time for the Alex Pereira fight