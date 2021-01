Szeretne elindulni az idei, budapesti cselgáncs-világbajnokságon az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Mészáros Anett.

Az először a londoni olimpia után visszavonult dzsúdósnak nem ez az első visszatérése. Az M4 Sport Sporthíradójában pénteken úgy fogalmazott, neki is, mint mindenki másnak a 2020-as év "eléggé húzós" volt, így arra a döntésre jutott, hogy szeretné újra megpróbálni, már csak azért is, mert itthon lesz a világbajnokság.



Először hazai kupafordulón indul a jövő héten, Cegléden, azt szeretné megnyerni, ami lökést adhatna számára a prágai Európa-kupa versenyre.



"Lépésről lépésre szeretnék haladni, a végső cél egyelőre a világbajnokság" - mondta.



A 33 éves cselgáncsozó, aki 70 kilóban 2009-ben és 2010-ben vb-ezüstöt, 2007-ben és 2011-ben pedig vb-bronzot nyert, s 2010-ben lett Európa-bajnok, jelenleg Szatymazon él a családjával, és ott is edz.



"Arra speciális ez a helyszín, hogy az ember maximálisan rá tudjon fókuszálni a felkészülésre. Az első és legfontosabb cél a világbajnokság, az olimpiára még nem mernék gondolni" - mondta, hozzátéve, hogy edzőjével, Szabó Csabával három-négy versenyt terveztek be a június eleji világbajnokságig, de ha átgondolja és az olimpiát is célba venné, akkor az áprilisi, lisszaboni Európa-bajnokság is bekerülhetne a programjába.



Kérdésre válaszolva elárulta, mostani visszatéréséhez a legnagyobb motivációt a fia adta, aki "elkezdett cselgáncsozni és nagyon tehetséges benne", de támogatták a barátai és a családja is.

Borítókép: judoinfo.hu