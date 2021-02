A háromból egy magyar, a 63 kilogrammban szereplő Kovács Richárd nyerte meg döntőjét pénteken, a 65. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny zárónapján, Gálos Roland (57 kg) és Szűcs Szabina (57 kg) ezüstéremmel zárt.

A kisváltósúly regnáló magyar bajnoka az egy nappal korábban Fodor Milánt legyőző, georgiai Lasa Gurulival óriási csatát vívott a végső győzelemért. A három menet során kiegyenlített küzdelem folyt a szorítóban, a bírók pedig végül megosztott pontozással Kovács Richárdnak adták a mérkőzést. A magyar csapat egy arany-, két ezüst- és hat bronzéremmel zárta a 65. Bocskai emlékversenyt.

A 65. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny győztese, Kovács Richárd lett, akivel a Sport365 stábja készített is egy exkluzív interjút.

-1 hét alatt 4 meccs, viszont tiéd a győzelem. Hogy vagy?

-Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Rendkívül erős ellenfelekkel tudtam küzdeni minden nap. Aminek örülök, hogy az ellenfeleim között két európai bajnokkal is tudtam küzdeni, akiket le is tudtam győzni. Örülök a győzelmemnek, és jól érzem magam.

-Tornagyőzelem plusz a legjobb magyar boxoló díjat is megkaptad. Mit jelentenek ezek számodra?

-A Bocskai emlékverseny minden évben egy nagyon rangos, és színvonalas hazai verseny. 22 ország boxolói vettek részt, így ennek a versenynek a megnyerése még értékesebb számomra. Nekem az első naptól kezdve ez volt a célom, hiszen egy ilyen verseny megnyerésévél nemcsak nemzetközi tapasztalatokat lehet szerezni, hanem dicsőség is a saját házamat képviselni, és itthon tartani a trófeát. Az már csak az este megkoronázása volt, hogy én kaptam meg a legjobb magyar bokszolónak járó díjat. Hatalmas megtiszteltetés, és elismerése annak a munkának amit én, és az edzőm végeztünk.



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

-Bertók Róbert szövetségi kapitány azt mondta rólad a Digi Sportnak, olyan állapotban vagy, hogy ha holnap lenne a kvalifikáció bátran ringbe engedne. Minek köszönhető ez a forma, és hogy esik ez a bizalom?

-Nagyon jól esik, hogy az új vezetőség, és Bertók Róbert szövetségi kapitány elismerik a teljesítményemet. Örülök, hogy így gondolja, hiszen a világkvalifikáció a célom, ott pedig kvalifikálni magam az olimpiára. Úgy gondolom, hogy ez egy reális cél, hiszen 2017-ben az európai bajnokságon 5. lettem, valamint 2018-ban az egyetemi világbajnokságon 2. helyezett. Ezen versenyek után nagyon sokat fejlődtem, és az edzőmmel azon vagyunk, hogy folyamatosan tudjuk tartani ezt a fejlődési szintet. Úgy gondolom, hogy a mostani versenyen is jól szerepeltem nemzetközi szinten, hiszen sikerült meg nyernem. Az edzőmmel Nagy Lajossal minden versenyre úgy készülünk, hogy a megfelelő formámat tudjam nyújtani, és emellett nagy hangsúlyt fektetünk a világkvalifikációra való felkészülésre.

"Köszönöm a szövetség új vezetőségének a támogatását, és a bizalmát,ami sokat jelent nekem."

-Érdemes rád odafigyelni, mert egy elképesztően tehetséges bokszoló vagy, és sok sikert kívánunk a céljaidhoz. Mit üzennél a rajongóidnak, akik végig támogattak téged?

-Először is, köszönöm szépen az elismerő szavakat. Elsősorban szeretném megköszönni a sok áldozatos munkát Nagy Lajosnak, az edzőmnek, akivel már sok éve menetelünk együtt ezen az úton. Ez a kapcsolat már nem edző-versenyző kapcsolat, hanem sokkal több. Nagy megtiszteltetés, hogy annyi ismerős, barát, családtag szurkolt nekem az elmúlt napokban, amiért nagyon hálás vagyok. Köszönöm nekik, hiszen azzal a tudattal felmenni a ringbe, hogy értem drukkolnak, nagyon nagy energiát ad a meccsek előtt, és közben. Örülök, hogy ennyi ember támogat, és ez a támogatás sokban hozzájárul a teljesítményemhez. Üzenem nekik, hogy továbbra is bízzanak bennem, mert mindent megfogok tenni annak érdekében, hogy Magyarországot továbbra is a legjobb tudásom szerint képviseljem.

Borítókép: NYVSC - Big Boxing Club/Facebook