Dillian Whyte szenzációs váltást tervez! A nehézsúlyú bokszoló MMA harcos akar lenni, és szeretne megküzdeni a UFC nehézsúlyú bajnokával, Francis Ngannou-val.

Az egykori kick-boxos 33 éves Whyte nemrégiben visszaszerezte a WBC ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címét, miután a múlt hónapban legyőzte Alekszandr Povetkint. Annak ellenére, hogy Whyte visszatért a győzelem útjára, nagyon érdekli egy mérkőzés a UFC újonnan megkoronázott királya, Ngannou ellen. Tetszik neki az ötlet, hogy ő legyen az első olyan ökölvívó, aki bajnoki címet szerzett a híres Oktagonon belül.

"Képezeljék el, hogy váltok és megnyerem a UFC nehézsúlyú bajnoki címét. Én lennék az első ökölvívó, aki képes volt ilyenre. A karrierem jelenelgi szakaszában úgy érzem, hogy képes lennék erre" - mondta Whyte.

