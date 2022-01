Francis Ngannou egy különleges záradékot szeretne beilleszteni a szerződésébe, amely lehetővé tenné számára, hogy a bokszolóként is versenyezzen a következő UFC-megállapodása részeként.

A UFC nehézsúlyú bajnoka visszatér az Octagonba, hogy egykori csapattársával, Cyril Gane-nel találkozzon az UFC 270-en ebben a hónapban. Ez a meccs az utolsó a szerződéséből, és ha veszít, Ngannou simán kisétálhat a UFC elnök, Dana White ajtaján.

A „The Predator” ragaszkodik ahhoz, hogy az ökölvívás része legyen a megállapodásának, mivel a jövőben szeretne megmérkőzni Tyson Furyval vagy Deontay Wilderrel.

„Ez mindig is bennem volt, egy pillanatra sem felejtettem el. Ennek így kell lennie, akárhogyan is alakuljon a jövőm, ha hosszabbítok is, a boksznak az életem részének kell lennie, mert nem tudom elképzelni, hogy anélkül vonuljak vissza, hogy nem próbáltam ki magam ott. Tyson Fury, Deontay Wilder, szeretném magam kipróbálni az ő szintjükön” – mondta Ngannou.

Ngannou gyakran hangot adott nemtetszésének a jelenlegi szerződésével kapcsolatban, és úgy érzi nincs eléggé megfizetve, majd azt állította, hogy kölcsönt kellett kérnie egy edzőtáborhoz.

Forrás: sportbible.com

Borítókép és fotók: sportbible.com