Quinton "Rampage" Jackson az MMA "legmocskosabb harcosának" bélyegezte Jon Jon Jonest. Jackson 2011-ben, a UFC 135-ön küzdött Jones ellen a félnehézsúlyú övért, és végül a negyedik menetben szenvedett vereséget Jones ellen, aki azóta minden idők vitathatatlanul legnagyobb harcosává nőtte ki magát.

Bár az MMA-ikon elfogadja, hogy 'Bones' kivételes harcos, ugyanakkor úgy véli, hogy Jones a 'legmocskosabb' ellenfél, akivel valaha is összecsapott. Jackson ezt Chris Van Vlietnek mondta.

„Jon Jones egy nagyszerű harcos, még ha itt állna ebben a szobában, akkor is ezt mondanám, de ő a legmocskosabb is. Ha valami jót csinálsz vele szemben, akkor is szemen szúr. Ha előrenyomulsz, vagy bármi, akkor hátrarúgja a térdedet. Először is, szerintem azt a térdrúgást, amikor pont a térdkalácsodra rúg, be kellene tiltani. A térdem még mindig rossz attól, ahogy hátrarúgta. Ezekkel a mozdulatokkal véget vethetsz a harcosok karrierjének. Gondoljatok csak azokra a pörgő könyökökre, amiket az elején csinált. Hol landoltak? Emlékszel még? Az emberek tarkóján. Ez illegális. Jon Jones a legmocskosabb harcos."

A cikk folytatásáért kattints a képre.

Borítókép: Getty Images