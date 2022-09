A UFC elnöke, Dana White elég sok mindent látott már, mióta ő tölti be a vezetői szerepet a szervezetnél: bunyósok, akik nem tartják be a szerződésüket, akik nem hozzák a súlyukat, akik közvetlenül a meccseik előtt sérülnek meg, stb.

De a UFC 279 talán az egyik legőrültebb harci hét, aminek valaha is részese volt: nem csak azzal kellett foglalkoznia, hogy egy bunyós eltévesztette a súlyát, hanem egy veszekedés miatt le kellett mondania a mérkőzés előtti sajtótájékoztatót, és a fő kártya nagy részét is át kellett szerveznie alig több mint 24 órával az esemény előtt.

Eredetileg a Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz mérkőzés volt a főmérkőzés, Li Jingliang vs. Tony Ferguson a társ-főmérkőzés, valamint Kevin Holland vs. Daniel Rodriguez. Miután Chimaev 7,5 fonttal többel mért be, White még aznap élőben bejelentette az új párosításokat, amelyek szerint Diaz Ferguson ellen vívta a főmérkőzést, míg Chimaev-Holland a társ-főmérkőzést.

A mérlegelés előtti estén szóváltásra került sor Chimaev és Holland között, aminek következtében a sajtótájékoztatót törölték. Eredetileg a UFC rajongói úgy érezték, hogy Diaznak Chimaevet adták búcsúmeccsnek, mert a promóció így akart visszavágni neki, amiért hónapokon keresztül szidta őket az interneten, hogy végre megkaphassa szerződésének utolsó meccsét. Voltak olyan spekulációk, hogy a színfalak mögött történt veszekedés, ami a harc előtti sajtótájékoztató előtt történt, valamint a sikertelen súlycsökkentés mind azt a célt szolgálta, hogy a Diaz és Ferguson összecsapását előkészítsék, ami természetesen sokkal kedvezőbb a stocktoni születésű harcos utolsó meccsének, mint a "Borz" elleni összecsapás.

Borítókép és fotók: Dustin Satloff/Getty Images