Dana White vállalta a felelősséget, elismerte hiba volt összehozni az Israel Adesanya és Yoel Romero mérkőzést. Utólag okos az ember, de a UFC 248-as gáláján a főmérkőzésén egyáltalán nem felelt meg a hype-nak, ami körül vette az egész eseményt.

A rajongók rendkívól csalódottak voltak a találkozót látva, hiszen nem ezt várták az Adesanya és Romero közti csatától, ami végül igazándiból harc nélkül zajlott le az Oktagonban.

Egyedül Adesanya volt, aki profitálni tudott ebből az egészből, hiszen egy kellemesen eltöltött éjszaka után 18-0-ra tudta növelni rekordját. Ellenfele azonban koránt sem volt elégedett, azzal vádolta nigériai ellenfelét, hogy a mérkőzés nagy részében csak menekült.

"Lehetetlen harcolni egy szellem ellen. Elkezdek majd futó edzéseket venni, mert csak így tudom utolérni a ringben Adesanyát" - mondta Romero a mérkőzés után.

The people want to see the good fight, not like this. ... You want to see running, go see Usain Bolt." Yoel Romero after losing to Israel Adesanya at #UFC248 https://t.co/N8jMMU5lfF