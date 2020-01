A reddit felhasználói létrehoztak egy grafikát, amely bemutatja a Ring Magazine szerint a tíz legjobb ökölvívót egymással szemben.

Joshua rendelkezik mind közül a legjobb mérleggel, a maga négy győzelmével és egy vereségével.

A brit bunyós egyetlen vereségét még 2019 nyarán szenvedte el óriási meglepetésre Andy Ruiz Jr. ellen. A páros azonban múlt hónapban ismét összecsapott, ahol Joshua nem kegyelmezett és visszanyerte a WBA, IBF, WBO és IBO címeket.

Három másik győzelme Dillian Whyte, Joseph Parker és Alexander Povetkin ellen volt. Érdekes ezt a statisztikát látni, főleg azok után, hogy Joshua-t az elmúlt időszakban rengeteget kritizálták azzal kapcsolatban, hogy menekül a nagy összecsapások elől.

Deontay Wilder rendelkezik a második legjobb mutatóval, aki Luis Ortiz ellen győzött kétszer.

White, Ruiz és Parkernek is egy győzelme van.

Tyson Furynak mindössze egy küzdelme volt a top 10 ellen, ami egy ellentmondásos döntetlennel ért véget Wilder ellen még 2018-ban. Sokan úgy gondolták pedig, hogy Fury nyert a rendkívül izgalmas tizenkét menet után.

22nd February 2020 Las Vegas, Nevada World Heavyweight title Tyson Fury. Deontay Wilder. The rematch is ON!