Tatamira lép a héten a tel-avivi Grand Slam-viadalon Szaid Mollaej, Irán világbajnok cselgáncsozója, aki tavaly óta mongol színekben versenyez.

A 29 éves dzsúdós 2019-ben döntött úgy, hogy elhagyja hazáját, miután az iszlám ország sportvezetése a családja fenyegetésével kényszerítette arra, hogy szándékosan elveszítsen mérkőzéseket, nehogy az izraeli Szagi Mukival kelljen megmérkőznie. Iráni sportolóknak ugyanis tilos izraeliekkel versenyezniük. Mollaejnek a 2019-es, tokiói világbajnokságon címvédőként a negyeddöntő után a bronzmeccset is el kellett veszítenie, hogy a dobogón se állhasson együtt az izraelivel. Muki akkor világbajnok lett, de sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nagy riválisával, Mollaejjel nem küzdhetett meg. Az iráni sportoló a történtek után Németországban kért menedéket, majd a menekültstátuszt a Mongóliától kapott állampolgárságra cserélte, amit tavaly a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is elismert. Így elhárult annak akadálya, hogy az azóta közeli barátságot kötő két sportoló egymás ellen is összemérhesse erejét Izraelben.



Fotó: David Finch/Getty Images

Az olimpiai kvalifikációs tel-avivi Grand Slam-versenyre érkezett Mollaej - a judoinfo.hu szaklap tájékoztatása szerint - azt mondta, örül annak, hogy Izraelben lehet, biztonságban érzi magát, és eljött az ideje a versenyzésnek. Szagi Muki pedig arról beszélt, hogy örömmel megküzd az ex-iránival.

"Ez még közelebb hozhatja Iránt Izraelhez, és egyszerűen megmutatja, hogy a sport miként képes összehozni az embereket és átlépni a határokat" - mondta a világbajnok izraeli dzsúdós.

A csütörtöktől szombatig tartó viadalon magyar részről 13 cselgáncsozó lép tatamira Szegedi Dániel (66 kg), Pupp Réka (52), Karakas Hedvig (57), Szabó Frigyes (73), Ungvári Attila (81), Tóth Benedek (81), Gercsák Szabina (70), Tóth Krisztián (90), Gőz Roland (90), Cirjenics Miklós (100), Vég Zsombor (100), Sipőcz Richárd (+100) és Szigetvári Mercédesz (+78) személyében.

Borítókép: David Finch/Getty Images