Amikor a pénteki nap véget ért, a UFC 279 kártyája teljesen másképp nézett ki, mint amit a nap kezdetekor elterveztek.

Az események példátlan fordulatával a T-Mobile Arénában szombat estére kitűzött három legfontosabb mérkőzés mindegyike megváltozott péntek estére, a láncreakciót az indította el, hogy az egykori főmérkőzés egyik főszereplője, Khamzat Chimaev nem tudta hozni a súlyát. Nate Diaz, Chimaev ellenfele a főmérkőzésen, érthető módon visszautasította, hogy egy olyan emberrel küzdjön, aki ennyire súlyt tévesztett. A UFC, élén Hunter Campbell gazdasági vezetővel és Dana White elnökkel, helyi idő szerint késő délutánig kapkodta a fejét, hogy átformálja a legnagyobb küzdelmeket. A végeredmény? Diaz most Tony Fergusonnal találkozik a váltósúlyú UFC 279 főmérkőzésén. A társ-főmérkőzésen Chimaev Kevin Holland ellen lép ringbe. Mindkét mérkőzés öt menetes lesz.

Diaz a UFC egyik legnépszerűbb harcosa. A kaliforniai születésű harcos a UFC szerződésének utolsó mérkőzésére készül, és jelezte, hogy ez lesz az utolsó mérkőzése a UFC-ben, legalábbis egyelőre. A 37 éves Diaz legutóbbi négy meccséből háromszor veszített, e legutóbbi, 2021. júniusi mérkőzésén majdnem kiütötte Leon Edwardsot - aki jelenleg a UFC váltósúlyú bajnoka. Ferguson zsinórban négyet bukott, legutóbb májusban, a UFC 274-en Michael Chandler ellen szenvedett brutális kiütéses vereséget. A kaliforniai születésű harcos a UFC korábbi ideiglenes félnehézsúlyú bajnoka. A 38 éves Ferguson 2013 és 2019 között zsinórban 12 meccset nyert meg, ami Khabib Nurmagomedovval holtversenyben a UFC könnyűsúlyú rekordszériája. Nate Diaz tehát Tony Ferguson ellen lép ringbe váltósúlyban a Las Vegas-i UFC 279 főmérkőzésén.

Nate Diaz – Tony Ferguson

Ferguson sípcsontján a bőr csúnyán felszakadt már az első menetben. Ennek ellenére "El Cucuy" képes volt felülmúlni ellenfelét, és megnyerte a menetet 10-9-re. Bár Ferguson a második menetben is ment előre, Diaz kezdett jelentősebb ütéseket bevinni, ami látszólag meg is viselte Fergusont. Tony arca és a lába is vérzett ekkor már. A menetet 10-9-re Diaz nyerte.

A harmadik menet elég bizarr volt. Diaz lábát szétrúgta Ferguson, majd hátat fordított, és úgy tűnt, nem érdekli a küzdelem elkezdett sétálgatni. De nem, Diaz ezt követően elkezdett előre menni és ütéseket bevinni Fergusonnak, aki szintén elkezdett bohóckodni.

Majd jöttek a bajnoki menetek, amik Diaznak vannak kitalálva. Ment is előre Nate és a kerítésnek szorította Fergusont, aki kiszalad a táamdásokból. Ferguson kereste a fogást Diazon, aki könyörtelen volt. Amikor Ferguson előre próbált törni, Diaz megragadta és befogta egy guillotine-ba, majd a szőnyegre húzta, hogy biztosítsa a fogást. Ferguson lekopogta 2:52-nél, így Diaz győzedelemeskedett.

