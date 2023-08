Az előzetes nevezések alapján Bognár Erika (55 kg) és Orsós Sztálvira (53 kg) is kiemelt lesz a szeptemberi olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon, melyen súlycsoportonként öt kvótát osztanak a jövő évi, párizsi játékokra.

A nemzetközi szövetség (UWW) honlapján megjelent a szeptember 16. és 24. között Belgrádban sorra kerülő vb előnevezése, melyen eggyel kevesebb indulási jogot lehet majd szerezni, mint az előző ötkarikás ciklusban.

A kötöttfogású válogatottból a 77 kilóban Lévai Zoltán (1.), 87-ben Losonczi Dávid (2.), 97-ben Lévai Tamás (6.), a 130 kilogrammban Vitek Dáriusz (6.) és a nem olimpiai kategóriák közé tartozó 72 kilóban Firtsch Róbert (6.) is a legjobb nyolc közé került a világranglistán az Európa- és világbajnokságokon, valamint az idei négy nemzetközi rangsorversenyen elért eredményei alapján. Ugyan a tavalyi vb-n ötödik Kecskeméti Krisztián is megszerezte a kiemelt helyek egyikét, ám ebben a 60 kilósok között az Európa Játékokon ezüstérmes Torba Erik utazik majd Belgrádba, Kecskeméti pedig egy kategóriával feljebb, a 63-ban kap lehetőséget. A szabadfogásúaknál a 65 kilós Európa-bajnok Muszukajev Iszmail (3.), 74 kilóban Kuramagomedov Murad (7.), 97-ben pedig az Eb-ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlav (4.) és a szintén Eb második Ligeti Dániel (4.) a 125 kilóban érdemelt kiemelést. Bánkuti Zsolt csapatában is történt változás, ugyanis a 86 kilós Vida Csaba sérülés miatt kénytelen kihagyni a vb-t, így helyette Püspöki Patrik képviselheti a magyar színeket.

A nőknél ketten is a tizedik helyen állnak a világranglistán, de az előzetes nevezés alapján az idei Eb-n ezüstérmes Bognár Erika (55 kg) és Orsós Sztálvira (53 kg) várhatóan ott lesz a kiemeltek között. Bognár nem olimpiai kategóriában lép szőnyegre, és a várakozásoknak megfelelően több potenciális ellenfele sem lesz ott az 55 kilós mezőnyben. A BHSE birkózója jelen állás szerint az ötödik kiemelt helyről vághat majd neki a viadalnak. Az orosz származású, de magyar gyökerekkel rendelkező Orsós idén mutatkozott be a válogatottban, Bognárhoz hasonlóan második lett a zágrábi kontinenstornán. A 31 éves csepeli versenyzőt két mongol előzte meg a világranglistán, ám a vb-n egy nemzet csak egy birkózót nevezhet, ezzel nyert Orsós egy helyet, majd a vb-bronzérmes indiai Vinesh Phogat megsérült a Polyák Imre-Varga János-emlékverseny előtti utolsó edzésen, így - közösségi oldala alapján - másfél hete térdműtéten esett át, azaz várhatóan nem lesz ott Belgrádban. Orsós tehát bekerült a legjobb nyolcba. Az 57 kilósok között Szél Anna szintén térdsérüléssel bajlódik, ezért kénytelen volt lemondani a vb-szereplésről. A szakmai stáb és a vezetőség úgy döntött, hogy az idei teljesítmények alapján a 2016-ban Eb-bronzérmes Galambos Ramónának szavaz bizalmat 57 kilóban, melyben kvótát is osztanak a jövő évi, párizsi játékokra, és a tavalyi Eb-n harmadik Dollák Tamara a nem olimpiai súlyok közé tartozó 59 kilóban indulhat. A 76 kilósoknál nem szerepel magyar induló, mivel az Eb-bronzérmes Nagy Bernadett térdműtét utáni rehabilitációja nem a tervek szerint alakult.

A belgrádi vb-n osztják ki a legtöbb kvótát, súlycsoportonként ötöt. Jövőre még egy-egy európai és világkvalifikációs tornán szerezhetnek indulási jogot a birkózók a jövő évi játékokra, amelyre 2024 májusában zárul a kvalifikációs időszak.

Borítókép: MTI/Illyés Tibor