Barka Emese elveszítette negyeddöntőjét, így a szabadfogásúak után a magyar női csapatnak sem sikerült kvótát szereznie az európai birkózók BOK Csarnokban zajló olimpiai kvalifikációs versenyén.

A pénteki negyeddöntők egyedüli hazai érdekeltje a nyitófordulóban imponáló győzelmet aratott, a nyolc között viszont a tavalyi Európa-bajnokság ezüstérmesét nem tudta megingatni.



Az ukrán Alena Akobija Hrusina ellen az Eb- és Európa-játékok győztes Barka volt a kezdeményezőbb az elején, fejlefogásaiból azonban nem tudott indítani, amikor pedig az első menet közepén mégis megpróbálta fogásból lecsavarni riválisát, Hrusina másodpercekig megtartotta a csavarást, majd az alá ragadt Barka mögé ment, onnan pedig billentett (0-4).



Ez a jelentsor, mint később kiderült, el is döntötte a meccs sorsát. Hrusina ezt követően is stabilan védekezett, Barka nem tudta jól összefogni és lábra sem tudott támadni, így pedig magabiztos ukrán siker született, melyet a második menet végén egy mögékerüléssel tett fölényessé (1-6) a 21 éves ukrán birkózó.



Barkát megelőzően Szekér Szimonetta (53 kg), Szabados Noémi (68 kg) és Németh Zsanett (76 kg) a nyolcaddöntőben szenvedett vereséget, így egyikük sem szerezhet már kvótát, mivel a versenyen minden súlycsoportban csak az első kettő biztosítja helyét a tokiói játékokon.



"Emese sajnos hibázott, elindította azt a fejlefogást, ami mostanában többször összejött neki, de most nem kellett volna. Tudtuk, hogy jó ez az ukrán versenyző, de igazából most nem is kellett jól birkóznia" - kezdte értékelését az MTI-nek Ritter Árpád szövetségi kapitány.

"Szabados Noémivel és Szekeres Szimonettával elégedett vagyok, sajnos a rutin még hiányzik náluk. Németh Zsanettel kapcsolatban nehéz mit mondani. Azt gondolom, hogy át kell beszélni vele a folytatást, mert ez így nem jó."



Az olimpiára a női válogatottból Sastin Marianna (62 kg) már kijutott a 2019-es világbajnokságon szerzett ötödik helyével. A többieknek erre már csak egy lehetőségük maradt, a májusi szófiai világkvalifikációs viadalon.

