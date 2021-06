A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottsága teljes jogú olimpiai sportágnak javasolta a kick-box sportág világszövetségét, a WAKO-t. Az ötkarikás testület további öt, korábban ideiglenesen elismert sportág nemzetközi szövetségével kapcsolatban kezdeményezte ugyanezt. A Magyar Kick-box Szakszövetség elnöke, Galambos Péter szerint a kick-boxosok a jelenlegi súlyukat és a tekintélyüket is tudják növelni a sportéletben egy teljes olimpiai elismertséggel – adta hírül az MKBSZ.

A NOB végrehajtó bizottsága a WAKO mellett a cheerleading, a muaythai, a sambo, az icestocksport és a lacrosse sportágak nemzetközi szövetségét is alkalmasnak találta arra, hogy a teljes elismertség megerősítését javasolja a NOB közgyűlésének. A testület indoklása szerint a hat sportág az ideiglenes elismertség időszakában teljesítette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az olimpiai család teljes jogú tagjává váljon. A NOB közgyűlése a közelgő tokiói olimpia idején és helyszínén erősítheti meg a végrehajtó bizottság döntését.

Várakozó státuszban volt 2016-tól a Nemzetközi Mazsorett Unió (ICU) és a thaibokszolókat tömörítő Muay thai Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (IFMA), 2018-tól pedig a cselgáncsot és a szabadfogású birkózást ötvöző Szambó Nemzetközi szövetsége (FIAS), egy másik küzdősport, a kick-box világszövetsége (WAKO), a curlinghez hasonló Icestocksport Nemzetközi Szövetsége (IFI) és a hálós végű bottal játszott csapatsport, a lacrosse világszövetsége (WL).

„Egyhangú döntést hozott a NOB végrehajtó bizottsága, és a közgyűlés megerősítő döntése várhatóan csak formaság lesz. Ezzel a kick-box illusztris társaságba kerülhet, immár olyan teljes jogú tagként, mint bármelyik nyári vagy téli olimpiai sportág” – mondta Mórádi Zsolt, a WAKO elnökségi tagja (a fotón Thomas Bachhal), aki részt vett abban a munkacsoportban, amelyik tavaly benyújtotta a NOB-nak a küzdősportos világszövetség teljes jogú tagságára vonatkozó pályázatot.

Galambos Péter szerint a kick-boxosok a jelenlegi súlyukat és a tekintélyüket is tudják növelni a sportéletben egy teljes olimpiai elismertséggel. „Nyilvánvalóan minden tekintetben egészen másként fogják kezelni a partnerek a WAKO-t, mint egy NOB által elismert kick-box világszervezetet, és a másfajta hozzáállás hosszútávon vissza kell, hogy hasson a legutolsó klub legutolsó sportolójára is. Nem szólva arról, mondom ezt nagy reményekkel, hogy egy megnövekedett érdekérvényesítő képesség megjelenhet akár egy esetleges 2028-as Los Angeles-i olimpiai bemutatkozás ügyében is" – nyilatkozta a hazai szövetség elnöke.

Történelminek nevezte a döntést Roy Baker, a WAKO elnöke. „Hosszú utat tettünk meg idáig, de még mindig van miben fejlődnünk. Munkánkban a NOB elismerésének kivívása igazi hajtóerő volt. Rengeteg energiát fektettünk abba, hogy előrelépjünk olyan területeken, mint például a szervezet irányítása, a nemek közötti egyenjogúság, az átláthatóság, a fair play vagy éppen az oktatás kérdése, miközben végig a sportolók érdekeit igyekeztünk szem előtt tartani” – hangsúlyozta az ír sportdiplomata.

A NOB végrehajtó bizottságának igenje annak elismerését jelenti, hogy az említett sportok eleget tettek az előzetes követelményeknek, így annak, hogy alapszabályuk és tevékenységük teljes összhangban van az Olimpiai Chartával, a doppingellenes világkódexszel, legalább három kontinensen elterjedt a sportág, nemzetközi szövetségükhöz pedig legalább ötven – a téli sportágak esetében huszonöt – nemzeti szövetség csatlakozott

Forrás: NVESZ/MKBSZ, MTI

Borítókép: MKBSZ