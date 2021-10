Október 16-án, az újpesti Kellner Ferenc Sportközpontban egy újabb bokszgálát tekinthetünk majd meg, amelynek főmérkőzésén, a veretlen Klasz Árpád fog ringbe lépni két szervezet vb-övéért az ukrán-fehérorosz Sergey Khomitsky-val. A bokszgálán ringbe lép még Berki Ferenc is, akinek édesapjával és edzőjével készítettünk exkluzív interjút.

A kezdetek:

„Fecó (Ifjabb Berki Ferenc) 13 évesen kezdte el az ökölvívást és azonnal serdülő, majd junior illetve ifi magyar bajnok lett. Egyszer indult felnőtt magyar bajnokságon, ahol bronzérmet szerzett kétes körülmények között, hiszen úgy kapott ki az elődöntőben, hogy egy ütés sem érte. Ezért hagytuk abba az amatőr ökölvívásban való versenyzést, mert kilátástalannak éreztük a harcot. Ezzel ki is alakítottam a konfrontációt sok emberrel szemben, így a Berki Box Team, a fiam és én megosztó személyiséggé váltunk a bokszban. Az ökölvívással foglalkozó emberek fele gyűlöl, de a másik része mondhatni rajongásik szeret" - kezdte Id. Berki Ferenc.

Ifjabb Berki Ferenc mire húsz éves lett, már száz amatőr mérkőzés volt a háta mögött. 2015-ben háromszoros magyar bajnokként kezdett bele a profi karrierjébe Rácz Félix irányítása alatt, ahol 2018-ban magyar bajnok lett. A címmeccs után még 2018-ban kaptak egy meghívást Belfastba, ahol a tét a betöltetlen középsúlyú WBO-Europe öv volt. A mérkőzésen végül pontozással Conrad Cummings nyert. Ez az egyetlen veresége eddig a magyar bokszolónak.

„Az igazi elit boksz, Amerikában, Mexikóban és Nagy-Brittaniában van. A britekről tudni kell, hogy kondicionálisan fergetegesek. Jól mutatja Fecó képességeit, hogy egy ilyen ellenfél ellen végig bírta a tíz menetet. Úgy, hogy nem a saját súlycsoportjában, nagyváltósúlyban bokszolt (69,85 kg), hanem egyel feljebb (72,60 kg). Ezáltal a méret különbség olyan volt, mintha Conrad egy kis Polskit tolt volna maga előtt, míg a Fecó egy IFA-t visszafelé. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy súlycsoportváltásnál nagyon ki tud jönni a méretkülönbség.”

Fecó következő mérkőzése 2019 áprilisában a WBF Interkontinentális címért volt, amit megnyert Sandro Jajanidze ellen. Innentől kezdve megszakadt a sztori. A magyar bunyós tehát egy igazán tehetséges harcos, aki szintén egy hosszú kihagyás után tér vissza a kötelek közé. A 26 éves Fecó mérlege eddig 12 győzelem és 1 vereség, a mostani ellenfele még nem hivatalos.

Mi történt a koronavírus, illetve a kihagyott időszak alatt?

„Sajnos a Fecó is elkapta a koronavírust, amit úgy kell elképzelni, hogy lázas volt és egy hónapig nem edzett. Egy komoly orvosi vizsgálat után engedélyt kaptunk, hogy folytassuk a munkát. Lassított edzésekkel, mozgásokkal kezdtük visszaszokatni a szervezetét, testét a terheléshez. Természetesen ennyi idő alatt, azért halmozott fel súlyfelesleget. Most ott tartunk, hogy a saját állapotához képest, nincs csúcsformában, de a profi bokszban felkészülésről-felkészülésre kell haladni. Ezt követően nyilván nem a pihenésen lesz a hangsúly, hanem a munkán, majd azt követően is a munkán, egészen addig, míg vissza nem nyeri a formáját és alkalmas nem lesz egy csúcsmeccsre.”

Hazai viszonylatban nagyon nehéz megállnia a helyét egy bokszolónak a saját lábán.

„Magyarországról kikerülni a nemzetközi piacra gyakorlatilag majdnem lehetetlen. Ennek több oka van, az egyik, hogy nincs olyan erős promóter, aki olyan színvonalas felkészülést biztosít, ahol egyre erősebb ellenfelekkel nézhetnének szembe a bokszolók. Így nem tudják megszokni azt a nyomást, ami az igazi nagyok ellen kell. A másik, hogy itthon nincsenek olyan színvonalas edzőpartnerek, akikkel le lehetne gyakorolni éles körülmények között a meccshelyzeteket. Ez minden egyes profinál, akik jobbak az átlagnál szinte halott dolog. A harmadik pedig az, ahhoz, hogy valaki igazán nagy meccset kaphasson, ahhoz a Boxrec-en olyan pozícióba kell felküzdje magát, ahol a külföldi promóterek felfigyelnek a versenyzőre. Ezt elég nehéz elérni itthon. Ezért nagyon praktikus bekerülni egy amerikai közegbe, ahol sokkal hamarabb felfigyelnek az emberre és jól menedzselik.”

Érdekesség:

Fecónak van egy olyan szokása, hogy miután a gyúró meggyúrja, akkor már a bandázs a kezén van, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Ezt követően felöltözik, hogy tudjon melegíteni, majd amikor elér egy olyan pulzus szintet, félrevonul és elkezdi ütni a falat, majd ordít egy hatalmasat. Majd visszajön egy olyan arccal, ami rémületes, teljesen átszellemülve. Olyankor olyan, mint egy bérgyilkos.

