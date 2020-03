Klasz Árpád „Thunderman” (Mennydörgés embere) feltörekvő nagyváltósúlyú ökölvívó, az UBO öv címvédője.

Klasz Árpád edzésvideó A Sport365 stábja az UBO nemzetközi bajnokának edzésén járt.



Az amatőr sikerekben úszó válogatott kerettag, aki a BoxingONE bajnokságban évekig a felvidéki „Komárno Sharks” együttesét erősítette, villámrajtot vett a profik között.

Ha pár éve megkérdezte volna valaki a profi ökölvívást követőit, hogy ki az, aki a feltörekvő tehetségek közül sokra fogja vinni, sokan a fiatal Klasz Árpádot mondták volna. A budapesti bunyós, remek amatőr pályafutást tudhatott maga mögött, majd imponálóan kezdte a profi karrierjét is, hiszen sorra jöttek a villámgyors kiütések.

2014 elején Klasz 25 évesen már nyolc hivatásos küzdelmen is túl volt, de ami még nagyobb szó, hogy nem akadt olyan ellenfele, aki végig bírta volna vele az összes menetet a ringben: nyolc mérkőzés, nyolc győzelem, nyolc kiütés! Elképesztő mérleggel rendelkezett a Toto Promotion versenyzője, aki teljesen jogosan reménykedett egy fényes karrierben.

Ekkor viszont megtört a karrierje. Írásunkban nem szeretnénk felemlegetni a történteket, de félő volt, hogy a magyar ökölvívás végleg elveszíti egyik legnagyobb tehetségét. Szerencsére végül nem így lett. Négy évvel utolsó bokszmérkőzése után, 2018-ban ismét kesztyűt húzott Klasz Árpád.

Ellenfele Orsós Lajos volt. Klasz a küzdelem során egy pillanatig sem hagyott esélyt ellenfelének, ezzel bizonyítva, hogy komolyan gondolja a visszatérését, s alig fél perc után már a vezető bíró szakította félbe a találkozót - ismét kiütéses győzelem, immáron zsinórban a kilencedik alkalommal.



Ezt követően Fekete László kihívta őt, majd a mérkőzést nem nagy meglepetésre Klasz Árpád nyerte. Talán már nem is kellene írunk, szintén az első menetben. Az öszecsapás után pár órára rá viszont jött egy újabb kihívás.

Mindenki őt szeretné legyőzni, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy igazából keresnie sem kell az ellenfelet. A 31 éves ökölvívót most Görbics Gábor szerette volna legyőzni, ám a nyilvános kihívás után sajnos ezt a mérkőzést Görbics visszamondta. Így a hosszú heteken, hónapokon át tervezett gála főmérkőzés nélkül maradt végül.



Erre nagyon gyorsan keresni kellett egy gyors megoldást, és a szervezők tapraesettségének köszönhetően ez meg is oldódott. Klasz Árpád ellenfele Bernard Donfack lett. A német színekben versenyző 39 éves ökölvívó egyértelműen komolyabb szintet képvisel, mint Klasz korábbi ellenfelei. Ez egy jó szintfelmérő volt saját maga számára is, hiszen mindenki tudta, hogy Donfack nem egy könnyű ellenfél. Legalábbis ellene biztosan küzdeni kell majd a győzelemhez ez borítékolható volt, és ez így is lett, a kiírt tíz menetet végigbokszolták.

Az, hogy Klasz Árpád tíz menetet bokszolt azért is érdemes kiemelni, mert úgy várta a Donfack elleni párharcot, hogy profi pályafutása során eddig mindössze tizenöt menetet kellett bunyóznia, s azok közül tizenegy nem is volt teljes egészében három perc!

Sokan izgultak és szorítottak Klasz Árpád sikerért, végül ígéretét betartva itthon tartotta az UBO szervezet nagyközépsúlyú nemzetközi övét.

Klasz Árpád nagy pontkülönbséggel lett az UBO nemzetközi bajnoka. Ahogy megígérte... az öv Magyarországon maradt!



Az új tervek szerint április 18-án lesz megtartva a következő mérkőzése a Madárfészek Ökölvívó Akadémián tartott gálán. Az ellenfél pedig, a rutinosnak számító fehérorosz Siarhei Khamitski (32-19-3; 14 KO) lesz, ráadásul két szervezet övéért. A nagyközépsúlyú GBF világbajnoki címért és az UBO Interkontinentális bajnoki címért.

A felkészülését Berki Ferenc segíti, akivel nagyon jól megtalálták a közös hangot, jól megy a közös munka és érzi a fejlődést.

Mikor edzés közben megkérdeztük Berki Ferenc edzőt, hogy Árpinak mi a legnagyobb erénye, ő csak annyit válaszolt: "Ő saját maga, ő a Klasz Árpi!"

Borítókép: Sport365