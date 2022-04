Bombázó! Bombázó! Bombázó! Biztos rengetegen ismerik A Bombajó bokszoló című filmet, ami egy 1982-ben bemutatott olasz akció–vígjáték, amelynek főszereplője Bud Spencer. Nos, van egy fiatal magyar srác, név szerint Artur Martirosyan, akire az első két profi meccse alapján tökéletes illene ez a főszerep, mivel eddig percek alatt elintézte mind a két ellenfelét. Ki tudja, hogyan folytatja, de itt az ideje, hogy megismerjük őt.

Elmondása szerint egy nagyon hiperaktív gyerek volt, épp ezért az akkori osztályfőnöke, azt tanácsolta neki és a családjának, hogy találjanak valami sportágat, amivel lekötik a figyelmét és energiáját. Ekkor került képbe az ökölvívás, ami már lassan tíz éve az élete része.

„Egy nagyon jó mérlegű srác ellen bunyóztam Hollandiában, Poulino (10-3) ellen, aki egy Hollandiában honosított brazil srác. Több mint két hónapot készültem erre a meccsre, ami nagyon jól sikerült. Mint fizikálisan, mint mentálisan készen álltam erre a kihívásra, győzni mentünk mindenképp. Amint megkaptam az esélyt, éltem is vele. Sikerült már az első menetben KO-val diadalmaskodnom, aminek nagyon örülök, mert ezzel a teljesítménnyel büszkén képviselhettem Magyarországot.”

A külföldi mérkőzések továbbra is csábítóak számára, éppen ezért szerepel is a tervei között pár ilyen kihívás, emellett Magyarországon is szívesen harcolna. A legfőbb cél pedig számára, hogy jövőre egy komoly címmérkőzésen mérettesse meg magát.

„Szeretném megköszönni Belinszky Krisztinának és Kiss János Zoltánnak a menedzselést. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyit segítik a karrierem. Emellett köszönöm Lakatos Oszinak és Klasz Árpinak a rengeteg munkát, amivel támogatnak. A szurkolóknak pedig külön hálás vagyok a rengeteg szeretetért, amit kapok tőlük!”

Klasz Árpád legutóbb október 16-án lépett ringbe az ukrán-fehérorosz Sergey Khomitskyval, ahol a tét az Universal Boxing Organization (UBO) interim és a Global Boxing Federation (GBF) vb-öve volt. A mérkőzést Árpi egyhangú pontozással megnyerte, azonban súlyos sérülést szenvedett. Szerencsére azóta a sérülése a múlté, és fél szemmel már a tehetségeket figyeli és segíti. Ide is vezethető vissza Artur és Árpi közös munkája.

„Klasz Árpit gyerekkorom óta ismerem, nagyon tetszik a bokszstílusa. Két éve már közösen edzünk, rengeteg segítséget kapok tőle. Azonban, aki apáskodik felettünk, az Lakatos Oszi, aki nemcsak az edzőm, hanem az apósom is. Neki is rengeteget köszönhetek, mindig új dolgokat csempész a felkészüléseinkbe és kihozza belőlünk a maximumot.

Borítókép: Artur Martirosyan / Facebook