A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) elnöksége kedden elfogadta a jövő heti, budapesti európai olimpiai kvalifikációs versenyen induló csapat névsorát.

A viadalon 18 kategóriában 36 kvótát osztanak ki, a hazai válogatott pedig 13 fővel szerepel. Mivel négy indulási jogot már megszereztek a magyar birkózók, 14 kategóriában indulhatnának, ám a nőknél a legkisebbek között nem jelölt sportolót Ritter Árpád kapitány.



A névsorban nincs meglepetés, így a kötöttfogásúaknál a 67 kilóban ott lesz majd az egy kategóriával feljebb világ- és Európa-bajnok Korpási Bálint, akinek az eredeti súlya nem olimpiai, így abban a reményben vágott bele a fogyásba, hogy karrierje során először kijuthat a nyári játékokra.



Szintén első olimpiájáért harcol az Eb-győztes, Európa Játékok-első Barka Emese (57 kg), aki mellett a nőknél a riói olimpikon Németh Zsanett (76 kg) is szőnyegre lép.



Szabadfogásban újra bizalmat kapott a vb- és Eb-bronzérmes Veréb István (86 kg), akinek tavalyi felfüggesztését februárban vonta vissza Dvorák László szakágvezető és a szövetség. Mellette a hozzá hasonlóan harmadik olimpiájáért hajtó Ligeti Dániel is indul majd a BOK csarnokban.



A 2019-es nur-szultani világbajnokságon Sastin Marianna (62 kg), az aranyérmes Lőrincz Tamás (kötöttfogás, 77 kg), az ezüstérmes Lőrincz Viktor (kötöttfogás, 87 kg) és a bronzérmes Muszukajev Iszmail (szabadfogás, 65 kg) szerzett kvótát. A budapesti verseny lesz a második lehetőség a kvalifikációra az európai birkózóknak, majd a sorozat májusban a szófiai világkvalifikációs tornán zárul. A magyar és a bolgár fővárosban is a kategóriák döntősei biztosítják helyüket az olimpián.



A magyar csapat:



nők:

Szekér Szimonetta (53 kg), Barka Emese (57 kg), Szabados Noémi (68 kg), Németh Zsanett (76 kg)



kötöttfogás:

Torba Erik (60 kg), Korpási Bálint (67 kg), Szőke Alex (97 kg), Varga Ádám (130 kg)



szabadfogás:

Halidov Gamzatgadzsi (57 kg), Kuramagomedov Murad (74 kg), Veréb István (86 kg), Korcsog Milán (97 kg), Ligeti Dániel (125 kg)

